„E foarte probabil ca republicanii să piardă Congresul. Ca să piardă Senatul, ar trebui ca democraţii să câştige patru mandate. Dacă pierd şi Senatul, atunci Trump oricum o să aibă tot drept de veto, va conduce probabil şi mai agresiv. Hai să asumăm că o să piardă şi Senatul. Preşedintele Trump nu o să fie fără putere. O să negocieze mai mult. Dar politica externă, ce ne interesează pe noi, este oricum în Senat”, a spus Ana Birchall, marţi seara, într-o intervenţie la Prima News, în cadrul emisiunii „România, de Rîpă”.

Alegerile intermediare (midterm elections) din Statele Unite reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice ale mandatului prezidenţial. Scrutinul are loc la jumătatea mandatului preşedintelui Donald Trump şi poate schimba raportul de forţe din Congresul american.

Miza principală este controlul asupra celor două camere ale legislativului federal: Camera Reprezentanţilor şi Senatul. Rezultatul poate influenţa direct capacitatea administraţiei Trump de a-şi pune în aplicare programul politic în ultimii doi ani de mandat.

Alegerile midterms au loc o dată la patru ani, la jumătatea mandatului preşedintelui american. Ele presupun desemnarea unor membri ai Congresului şi a unor reprezentanţi ai administraţiilor statelor americane.

Înaintea scrutinului, republicanii deţineau majoritatea în ambele camere ale Congresului. În Camera Reprezentanţilor, republicanii au o majoritate fragilă. Potrivit datelor electorale prezentate înaintea votului, configuraţia era de 218 republicani, 214 democraţi, un independent şi două locuri vacante.

Democraţii încearcă să recâştige controlul acestei camere. Mai multe circumscripţii din Pennsylvania şi New York sunt considerate importante pentru stabilirea rezultatului.

În Senat, republicanii pornesc de la o majoritate de 53 la 47, în condiţiile în care în grupul democrat sunt incluşi şi doi independenţi care votează de regulă alături de democraţi.

Pentru a prelua controlul, democraţii au nevoie de un câştig net de patru mandate.