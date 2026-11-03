Ministerele Justiției și de Interne refuză să delege la Parchetul European mai mulți polițiști și procurori pentru dosarele anticorupție din România. Bugetul este suportat de EPPO

Pocurorul european Cătălin Borcoman, membru în Colegiul de conducere al Parchetului European, reclamă numărul insuficient de procurori români pentru anchetarea fraudelor din bani comunitari, într-un interviu acordat Libertatea.

Desemnat să reprezinte România în cadrul EPPO, el spune că România tergiversează alocarea de resurse umane pentru cele aproximativ 650 de dosare ale EPPO România, care acoperă fraude de șase miliarde de euro. Borcoman spune că bugetul necesar funcționării biroului din România este suportat de EPPO: „Nu înseamnă niciun fel de sarcină bugetară suplimentară pentru România”.

Statistica Parchetului European (EPPO) arată că România se află după Italia, în care sunt în desfășurare peste 1.000 de anchete de fraudă cu bani comunitari.

Din 2021, România a alocat EPPO 20 de procurori și 30 de polițiști

Borcoman explica, în interviul acordat Libertatea, că a dus „o luptă practic permanentă cu Ministerul Justiției și Ministerul de Interne” pentru că.

După 5 ani de activitate, spune el, EPPO are cu 15 ofițeri de poliție mai puțini decât numărul convenit inițial, de 40 de ofițeri de poliție.

În prezent, numărul de procurori europeni delegați este de 20, dar ar mai fi nevoie de încă 10 procurori europeni delegați.

Toate acestea, în condițiile în care bugetul necesar funcționării biroului din România este suportat de EPPO.

„Nu înseamnă niciun fel de sarcină bugetară suplimentară pentru România”, spune Borcoman.

Ce anchete are EPPO în lucru în România

Printre anchete din România în curs ale EPPO se află:

Dosarul obținerii de fonduri europene pentru lucrări de întreținere și dezvoltare a Deltei Dunării;

Dosarul restituirii unor subvenții din bani europeni pentru recoltarea de stuf din Delta Dunării. În ianuarie 2024, secretarul de stat de la acel moment din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, confirma că Parchetul European a cerut de la Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) documentele privind cererile de subvenții europene depuse de două firme apropiate fostului secretar general al PSD Paul Stănescu;

Dosarul achiziției de microbuze școlare la prețuri supraevaluate. Libertatea a scris în decembrie 2025 că ministrul de atunci al proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a sesizat EPPO, după ce a constatat că zeci de microbuze școlare s-au vândut la diferențe uriașe de preț, pentru același tip de vehicul, în funcție de județ, cu o variație de la 99.000 la 263.000 de euro;

Dosarul unor licitații presupus truncate în valoare de 100 de milioane de euro.

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