Între elefant și măgar sau cum poate Moldova să nu rămână de căruță

Republica Moldova nu votează în alegerile americane, dar va trăi cu efectele lor. Acest scrutin decide cine va controla Congresul, nu ocupantul Casei Albe. Pentru Chișinău, sunt în joc continuitatea finanțărilor, sprijinul pentru Ucraina și atenția acordată securității Europei de Est.

De aceea, Moldova trebuie să cultive relații solide cu democrații și republicanii. Nu avem luxul să transformăm politica externă într-o galerie electorală. Cine confundă parteneriatul cu America cu apropierea de un singur partid pregătește vulnerabilitatea următoarei alternanțe. Diplomația trebuie să păstreze ușile deschise, nu să aplaude selectiv.

Experiența ultimilor ani este grăitoare. În februarie 2023, administrația Biden anunța un sprijin energetic suplimentar de 300 de milioane de dolari pentru Moldova. Asistența americană însemna bani pentru depășirea crizei, diversificare și reducerea dependenței de Rusia.

Apoi, Moldova a devenit țintă în discursurile lui Trump despre risipă. La 21 februarie 2025, el critica 22 de milioane de dolari pentru participare politică în Moldova. La 4 martie, în Congres, prezenta alte 32 de milioane drept finanțare pentru o „operațiune de propagandă de stânga”. Lecția diplomatică rămâne dură și vedem cum reputația unui partener poate deveni rapid muniție în războiul politic intern american.

Acuzații și finanțări strategice

Același Trump conduce însă administrația care a aprobat, în septembrie 2025, finanțarea de 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș. În octombrie 2026, proiectul a primit denumirea „Trump Liberty Line”. Miza este conectarea cu România și reducerea vulnerabilității energetice în fața presiunii ruse.

Memorandumul cu USAID fusese semnat în aprilie 2024, sub Biden. Suspendarea ajutorului american din 2025 a afectat finanțarea, înaintea noilor aprobări. Așadar, nici demonizarea republicanilor, nici atribuirea întregului proiect unui singur președinte nu servesc interesului real al Republicii Moldova.

Iar în februarie 2026, autoritățile moldovene anunțau alocarea a 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, prevăzută într-o lege adoptată de Congres și semnată de Trump. Domeniile vizate includ energia, securitatea cibernetică și reziliența.

Aceste decizii arată unde trebuie concentrate eforturile diplomatice, și anume proiecte care răspund simultan intereselor moldovenești și americane. Mai puțină dependență energetică, infrastructură sigură, oportunități pentru companii și rezistență la presiuni externe. Washingtonului trebuie să îi explicăm ce câștigă dintr-o Moldovă stabilă, nu doar ce pierde Moldova fără ajutor. Recunoștința nu înlocuiește negocierea, iar negocierea nu cere abandonarea democrației. Un partener respectat prezintă rezultate și își apără interesele, indiferent de numele președintelui.

Fără dependențe politice

Sprijinul ambelor partide nu este o formulă de protocol. La 19 septembrie 2025, democrata Jeanne Shaheen și republicanul Jim Risch, împreună cu alți senatori, denunțau ingerința rusă în alegerile moldovenești. Interesul pentru suveranitatea Moldovei depășea atunci frontiera dintre majoritate și opoziție.

Această cooperare trebuie apărată și extinsă. Chișinăul are nevoie de contacte permanente în ambele camere, cu ambele partide, nu doar de fotografii lângă oficialii momentului. Relațiile cu administrația republicană trebuie completate prin muncă parlamentară, economică și diplomatică. Fiecare schimbare de majoritate trebuie să găsească Moldova cu argumente, interlocutori și proiecte pregătite.

A avea relații bune nu înseamnă să aprobăm orice declarație venită de la Washington. Înseamnă să cerem respect, să explicăm utilitatea cooperării și să demonstrăm că sprijinul produce rezultate verificabile. Banii contribuabilului american trebuie administrați transparent, nu transformați în capital electoral local.

Alegerile trec, geografia rămâne. Republica Moldova nu își poate permite să fie protejata unei administrații și necunoscuta următoarei. Interesul nostru nu este victoria democraților sau a republicanilor. Este continuitatea sprijinului american pentru un stat liber, sigur și european.