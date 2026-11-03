Tusk acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Polonia. Scandalul care a provocat o criză politică la Varșovia

Premierul Poloniei, Donald Tusk, acuză Rusia că încearcă să provoace instabilitate în țară, profitând de conflictul dintre Guvern și președintele Karol Nawrocki. Disputa privind numirea judecătorilor Tribunalului Constituțional a degenerat într-o criză politică, după suspendarea șefului instituției și protestele izbucnite la Varșovia. Moscova a intervenit în conflict prin declarații ale unor oficiali ruși, care au acuzat Guvernul polonez de o presupusă lovitură de stat.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți, 3 noiembrie, că Rusia încearcă să amplifice tensiunile politice din Polonia, pe fondul confruntării dintre Executiv și președintele Karol Nawrocki, scrie News.ro.

Acuzațiile vin după un weekend marcat de proteste și intervenții ale poliției în apropierea Tribunalului Constituțional, instituție aflată în centrul unui conflict privind numirea judecătorilor și conducerea instanței.

Tusk susține că Rusia și politicienii favorabili Moscovei încearcă să folosească disputele interne pentru a crea un climat de instabilitate.

Premierul a făcut declarațiile în timpul unei ședințe de guvern, unde a avertizat că implicarea Rusiei în conflictele politice interne reprezintă o metodă folosită pentru slăbirea statelor europene.

Rusia, acuzată că alimentează conflictul politic

Donald Tusk a susținut că activitatea politicienilor ruși și a celor pro-ruși s-a intensificat în jurul crizei Tribunalului Constituțional. Șeful Guvernului polonez a declarat că Moscova urmărește amplificarea conflictului dintre instituțiile statului, folosind inclusiv reacțiile opoziției și ale președintelui.

Premierul a făcut o paralelă și cu alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, susținând că Rusia încearcă să exploateze tensiunile politice din mai multe țări.

Acuzațiile nu au fost însoțite de dovezi prezentate public care să demonstreze o operațiune coordonată a Moscovei în această criză. Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Scandalul a izbucnit după suspendarea șefului Tribunalului Constituțional

Conflictul politic a escaladat săptămâna trecută, după suspendarea lui Bogdan Święczkowski, președintele Tribunalului Constituțional, considerat apropiat de opoziția naționalistă. Decizia a provocat proteste în fața sediului instituției din Varșovia. Manifestanții au contestat măsura, iar autoritățile au mobilizat forțe de ordine pentru menținerea securității.

Potrivit Associated Press, mai multe persoane au trecut de gardul de protecție al instituției, iar unii protestatari au aruncat obiecte către polițiști. Trei persoane au fost reținute.

Președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt o vizită oficială în Senegal și a revenit în Polonia, în contextul agravării crizei. Disputa a fost provocată de refuzul președintelui de a depune jurământul unor judecători aleși de Parlament. Aceștia au depus ulterior jurământul fără participarea șefului statului, fapt care a accentuat conflictul dintre cele două tabere.

Moscova vorbește despre o lovitură de stat

Tensiunile au atras și reacții din partea unor oficiali ruși. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării, a calificat acțiunile Guvernului Tusk drept o presupusă lovitură de stat. Afirmația se înscrie în seria reacțiilor prin care oficiali ruși au intervenit public în disputa politică de la Varșovia. În Polonia, opoziția conservatoare, reprezentată de partidul Lege și Justiție (PiS), acuză la rândul său Guvernul că încearcă să preia controlul asupra Tribunalului Constituțional.

De cealaltă parte, Executivul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea independenței justiției, după reformele controversate adoptate în perioada în care PiS s-a aflat la guvernare.

O criză care durează de mai bine de un deceniu

Disputa privind Tribunalul Constituțional nu este una nouă. Problemele au început în 2015, după modificările aduse sistemului judiciar de fostul Guvern condus de PiS.Reformele au provocat critici din partea instituțiilor europene, care au atras atenția asupra riscurilor pentru independența justiției și respectarea statului de drept. După revenirea la putere, în 2023, Donald Tusk a promis reformarea sistemului și restabilirea independenței instituțiilor judiciare. Planurile sale au întâmpinat însă opoziția președintelui Karol Nawrocki, care a blocat mai multe inițiative legislative.