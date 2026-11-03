Moldovenii plecați în străinătate ar putea fi obligați să revină în țară în caz de mobilizare militară

Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate ar putea fi obligați să revină în țară în cazul unei mobilizări militare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Apărării de la Chișinău. Documentul stabilește și noi restricții pentru rezerviști, precum și reguli privind instituirea stării de asediu sau de război. Dacă va fi adoptată, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Potrivit proiectului, cetățenii moldoveni aflați peste hotare și care au obligații militare vor trebui să se întoarcă în țară dacă primesc un ordin de chemare. Aceeași regulă se va aplica și celor cărora autoritățile le comunică obligația de prezentare în urma declarării mobilizării.

„Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate, care, potrivit legii, sunt supuşi obligaţiilor de mobilizare şi au primit ordin de chemare ori cărora le-a fost comunicată obligaţia de prezentare ca urmare a declarării mobilizării, sunt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru revenirea în ţară şi prezentarea la locul şi în termenul stabilite de autorităţile competente”, se arată în documentul citat de NewsMaker.

Proiectul introduce restricții și pentru rezerviștii care se află pe teritoriul Republicii Moldova. După declararea mobilizării, aceștia nu vor putea părăsi localitatea de domiciliu sau de reședință pentru o perioadă mai mare de 12 ore fără aprobare scrisă. Permisiunea va trebui obținută de la comandantul organului administrativ-militar teritorial și va putea fi acordată doar în situații justificate.

În ce condiții ar putea fi declarată starea de asediu sau de război

Proiectul Ministerului Apărării stabilește și situațiile în care autoritățile pot institui starea de asediu sau starea de război.

Starea de asediu ar putea fi declarată atunci când există riscul iminent al unei agresiuni armate sau amenințări grave de natură militară. Aceasta ar putea fi instituită pentru cel mult 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade succesive de maximum 30 de zile.

În schimb, starea de război ar putea fi declarată în cazul unui atac armat împotriva Republicii Moldova. Măsura ar putea fi luată și dacă un alt stat declară război sau anunță începerea unor operațiuni militare împotriva țării. Instituirea stării de război ar urma să se facă la propunerea președintelui.

Restricții de circulație, evacuări și suspendarea alegerilor

Pe durata stării de asediu sau de război, autoritățile ar putea introduce o serie de măsuri excepționale. Printre acestea se numără evacuarea populației din anumite zone, limitarea temporară a circulației și introducerea unor reguli speciale pentru trecerea frontierei. De asemenea, autoritățile ar putea decide raționalizarea consumului anumitor bunuri, în funcție de situație.

Documentul prevede și restricții privind organizarea scrutinurilor electorale. Astfel, pe durata stării de asediu sau de război, alegerile și referendumurile nu vor putea avea loc, cu excepțiile prevăzute expres de Constituție sau de legea organică. Procesele electorale începute înainte de instituirea acestor măsuri vor fi suspendate.