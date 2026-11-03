VIDEO Autostrada A10 Sebeș–Turda intră în reparații, după surpările repetate

Au început lucrările pregătitoare pentru remedierea degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrului 66, unde terenul a cedat în repetate rânduri. Intervențiile vizează consolidarea solului și reconstruirea porțiunilor afectate ale autostrăzii. Problemele au apărut încă din 2023, iar în ultimele luni situația s-a agravat, ducând la restricții de circulație și devierea traficului pe DN1.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți, 3 noiembrie, începerea lucrărilor pregătitoare pentru remedierea definitivă a degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș–Turda.

Intervențiile vor avea loc între kilometrii 66+300 și 66+500, pe un sector de aproximativ 200 de metri, unde fenomenele de instabilitate a terenului au afectat structura autostrăzii.

Potrivit CNAIR, soluțiile de remediere au fost stabilite în urma expertizelor tehnice efectuate. Lucrările nu vor viza doar refacerea asfaltului, ci și consolidarea terenului pe care a fost construită autostrada.

Ce lucrări vor fi efectuate pe autostradă

Una dintre cele mai importante intervenții presupune consolidarea terenului de fundare și a rambleului prin realizarea unui sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați.

De asemenea, vor fi refăcute terasamentele afectate, iar corpul autostrăzii va fi reconstruit folosind material granular armat cu geogrilă, pentru creșterea stabilității structurii rutiere.

Constructorul va interveni și asupra sistemelor de drenaj și evacuare a apelor, care vor fi refăcute și completate. Totodată, vor fi înlocuite parapetele deteriorate și va fi refăcută semnalizarea rutieră.

Scopul intervențiilor este eliminarea cauzelor care au provocat degradările și prevenirea apariției unor probleme similare. CNAIR nu a anunțat un termen exact pentru finalizarea lucrărilor. Durata acestora va depinde de mobilizarea antreprenorului și de condițiile meteorologice din perioada execuției.

Problemele de pe A10 au apărut încă din 2023

Sectorul de la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 a fost afectat de mai multe episoade de instabilitate a terenului în ultimii ani. Primele probleme importante au fost semnalate în 2023, când autoritățile au intervenit pentru repararea carosabilului și consolidarea zonei afectate. Degradările au reapărut în 2024, iar în 2025 au fost necesare noi intervenții. Situația s-a agravat în vara anului 2026, când o alunecare de teren a provocat fisuri și surpări importante.

În luna iulie, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, afectând inclusiv parapetele de protecție. La începutul lunii septembrie, imaginile apărute în spațiul public arătau un crater de mari dimensiuni format pe carosabil. Din cauza deteriorării drumului, șoferii au fost nevoiți să circule pe o singură bandă dintre cele trei disponibile pe sensul Sebeș–Turda.

Circulația a fost închisă pe mai bine de 17 kilometri

Din 28 octombrie, circulația pe sensul Sebeș–Turda a fost închisă între Nodul Rutier Unirea, situat la kilometrul 52+800, și Nodul Rutier Turda, la kilometrul 70+000.

Măsura afectează un sector de aproximativ 17,2 kilometri și a fost luată pentru a permite executarea lucrărilor de intervenție în condiții de siguranță. Șoferii sunt direcționați pe DN1, prin zona Inoc–Unirea, urmând să reintre pe autostradă la Nodul Rutier Turda. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și să adapteze viteza la condițiile de trafic.

Autostrada A10 Sebeș–Turda are aproximativ 70 de kilometri și asigură legătura dintre autostrăzile A1 și A3. Traseul a fost deschis integral circulației în noiembrie 2021 și reprezintă o conexiune importantă între centrul țării și nordul Transilvaniei.