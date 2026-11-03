Blana de 500 de euro cumpărată de Marcel Ciolacu din Turcia. Ce taxe ar trebui plătite la intrarea în România

Fostul șef PSD Marcel Ciolacu susține că haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera sa, cu care s-a afișat pentru prima dată la botezul fiului lui Alfred Simonis din weekend, a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, pentru suma de 500 de euro.

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar”, a afirmat Ciolacu inițial, într-o declarație pentru Libertatea.

Prețul declarat depășește plafonul de scutire de taxe vamale și TVA pentru bunurile introduse în Uniunea Europeană în bagajele personale.

Ce prevede legislația europeană

Potrivit legislației europene, călătorii care intră în Uniunea Europeană din țări terțe pot introduce bunuri cu caracter necomercial în bagajele personale, beneficiind de scutire de taxe vamale și TVA în anumite limite.

pentru transportul aerian sau maritim , plafonul este de 430 de euro de persoană,

, plafonul este de de persoană, pentru transportul terestru, plafonul este de 300 de euro de persoană.

În cazul hainei de blană despre care Marcel Ciolacu afirmă că a costat 500 de euro, valoarea depășește ambele plafoane.

De menționat este și că valoarea unui singur obiect nu poate fi împărțită pentru aplicarea scutirii. Astfel, dacă un produs costă 500 de euro, nu se aplică automat scutirea pentru primii 430 de euro, urmând să fie taxată doar diferența de 70 de euro.

Ce taxe se pot aplica unei blăni de 500 de euro

Prima obligație fiscală este TVA-ul la import. În România, cota standard de TVA este de 21%, aplicabilă din august 2025, după modificarea operată de guvernul Bolojan.

Dacă baza de impozitare ar fi de 500 de euro și nu s-ar datora taxe vamale sau alte sume incluse în baza de calcul, TVA-ul ar fi de 105 euro pentru blana cumpărată de fostul premier din Turcia.

De asemenea, Autoritatea Vamală Română menționează pe site-ul oficial posibilitatea aplicării taxei vamale forfetare de 2,5% pentru anumite bunuri necomerciale din bagajele călătorilor, cu valoare de până la 700 de euro.

Cine trebuie să declare produsul la vamă

Obligațiile vamale revin persoanei care introduce bunul în Uniunea Europeană, potrivit regulilor aplicabile. Prin urmare, în cazul blănii despre care vorbește Marcel Ciolacu, trebuie stabilit cine a transportat efectiv produsul din Turcia și în ce condiții a fost introdus în UE.

Dacă blana a fost adusă în bagajele personale, depășirea plafonului general de scutire înseamnă că trebuie plătite taxele aferente intrării în România.

* Cotidianul i-a adresat în scris două întrebări fostului premier Marcel Ciolacu, legate de declararea blănii la intrarea în țară și de plata TVA-ului la import. Până la ora publicării acestui articol, fostul lider PSD nu a oferit niciun răspuns.

Blana ar putea fi supusă și controalelor privind speciile protejate

Dincolo de obligațiile fiscale, o haină din blană naturală cumpărată din Turcia poate intra și sub incidența legislației europene privind protecția speciilor de faună sălbatică.

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 338/97, produsele provenite de la anumite specii protejate sunt supuse unor restricții și obligații de documentare la introducerea în Uniunea Europeană. În funcție de specia animalului și de regimul aplicabil, pot fi necesare permise sau certificate CITES, se mai arată pe site-ul Autorității Vamale Române.