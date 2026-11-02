Marcel Ciolacu, declarații după ce a anunțat că și-a anulat nunta: Suntem împreună, fericiți și asumați

Într-o declarație pentru Adevărul.ro, Marcel Ciolacu a anunțat că relația sa cu Sorina Docuz continuă.

„Suntem împreună, fericiți și asumați”, a declarat Marcel Ciolacu, în vârstă de 58 de ani, pentru sursa citată.

Marcel Ciolacu, despre relația cu Sorina Docuz

Declarația lui Ciolacu vine în contextul informațiilor referitoare la presupusele schimbări ale planurilor de nuntă ale celor doi.

Publicația G4Media a dezvăluit informația cu privire la anularea nunții lui Marcel Ciolacu.

Acesta ar fi confirmat pentru sursa citată faptul că evenimentul nu se va mai desfășura la data programată. Este vorba despre sfârșitul lunii noiembrie 2026.

„Rămânem în probe o perioadă”, a declarat fostul premier, potrivit sursei citate.

Această precizare este făcută în contextul controverselor apărute în urma publicării imaginilor cu liderii PSD prezenți la botezul fiului lui Alfred Simonis. Simonis este președintele Consiliului Județean Timiș.

Invitații, printre care s-au numărat și Sorina Docuz alături de fostul premier Ciolacu, au afișat ținute și accesorii de lux. Prezența acestora a generat un val de critici în spațiul public.

Sorina Docuz, haină de blană de peste 10.000 de euro

Cea mai comentată ținută a fost cea a Sorinei Docuz. Aceasta a apărut la evenimentul de la Timișoara într-o haină de blană din șinșilă care ar costa între 12.000 și 17.000 de euro.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, susține că haina de blană purtată de Sorina Docuz ar costa 17.000 de euro.

Estimările au fost însă respinse de fostul prim-ministru. Acesta susține că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul și a costat 500 de euro.

Mai mult, acesta a arătat și fotografii cu magazinul de unde a fost achiziționată. Ulterior, magazinul ar fi folosit imaginea celor doi pentru promovare.