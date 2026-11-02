Marcel Ciolacu, declarații după ce a anunțat că și-a anulat nunta: Suntem împreună, fericiți și asumați

După afirmațiile apărute în spațiul public referitoare la anularea nunții, Marcel Ciolacu a vorbit în spațiul public despre relația sa cu Sorina Docuz.

Mihai Dima
Marcel Ciolacu, declarații după ce a anunțat că și-a anulat nunta: Suntem împreună, fericiți și asumați

După afirmațiile apărute în spațiul public referitoare la anularea nunții, Marcel Ciolacu a vorbit în spațiul public despre relația sa cu Sorina Docuz.


După controversa apărută la botezul de lux din Timișoara, unde Sorina Docuz a apărut într-o extravagantă haină de blană, în spațiul public au apărut informații cu privire la faptul că nunta dintre Marcel Ciolacu și partenera sa a fost anulată.

Într-o declarație pentru Adevărul.ro, Marcel Ciolacu a anunțat că relația sa cu Sorina Docuz continuă.

„Suntem împreună, fericiți și asumați”, a declarat Marcel Ciolacu, în vârstă de 58 de ani, pentru sursa citată.

Marcel Ciolacu, despre relația cu Sorina Docuz

Declarația lui Ciolacu vine în contextul informațiilor referitoare la presupusele schimbări ale planurilor de nuntă ale celor doi.

Publicația G4Media a dezvăluit informația cu privire la anularea nunții lui Marcel Ciolacu.

Acesta ar fi confirmat pentru sursa citată faptul că evenimentul nu se va mai desfășura la data programată. Este vorba despre sfârșitul lunii noiembrie 2026.

„Rămânem în probe o perioadă”, a declarat fostul premier, potrivit sursei citate.

Această precizare este făcută în contextul controverselor apărute în urma publicării imaginilor cu liderii PSD prezenți la botezul fiului lui Alfred Simonis. Simonis este președintele Consiliului Județean Timiș.

Invitații, printre care s-au numărat și Sorina Docuz alături de fostul premier Ciolacu, au afișat ținute și accesorii de lux. Prezența acestora a generat un val de critici în spațiul public.

Sorina Docuz, haină de blană de peste 10.000 de euro

Cea mai comentată ținută a fost cea a Sorinei Docuz. Aceasta a apărut la evenimentul de la Timișoara într-o haină de blană din șinșilă care ar costa între 12.000 și 17.000 de euro.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, susține că haina de blană purtată de Sorina Docuz ar costa 17.000 de euro.

Estimările au fost însă respinse de fostul prim-ministru. Acesta susține că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul și a costat 500 de euro.

Mai mult, acesta a arătat și fotografii cu magazinul de unde a fost achiziționată. Ulterior, magazinul ar fi folosit imaginea celor doi pentru promovare.

Citiți și: După scandalul blănii de „500 de euro”, Marcel Ciolacu își anulează nunta cu Sorina Docuz. „Rămânem în probe”.  În centrul controverselor s-a aflat chiar Miss Buzău, Sorina Docuz, după ce a purtat o haină de blană evaluată de presă la peste 10.000 de euro.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro