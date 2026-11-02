După scandalul blănii de „500 de euro”, Marcel Ciolacu își anulează nunta cu Sorina Docuz. „Rămânem în probe”

Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, programată pentru finalul lunii noiembrie. Anunțul vine la doar câteva zile după scandalul provocat de ținutele de lux afișate de liderii PSD și partenerele lor la botezul copilului lui Alfred Simonis. În centrul controverselor s-a aflat chiar Miss Buzău, Sorina Docuz, după ce a purtat o haină de blană evaluată de presă la peste 10.000 de euro.

Potrivit G4Media, fostul premier nu a oferit prea multe explicații despre anularea evenimentului. Acesta ar fi spus pentru sursa citată că „rămânem în probe o probe o perioadă”.

De la blană de lux, la chilipir turcesc. Ciolacu a făcut lumină în garderoba partenerei sale

Totul a început în seara de 31 octombrie, la Timișoara, unde Alfred Simonis și-a botezat copilul. Atenția s-a mutat rapid de la eveniment la ambalajele invitaților.

Sorina Docuz a reușit însă să fure spectacolul și să rămână în lumina reflectoarelor zile la rând. Mai întâi, datorită unei haine de blană despre care s-a speculat că ar costa peste 10.000 de euro. Apoi, după ce Marcel Ciolacu a susținut că piesa vestimentară ar fi costat, de fapt, doar 500 de euro, într-un bazar din Istanbul. Iar când părea că povestea blănii s-a încheiat, a venit și al treilea episod: anularea nunții cu fostul premier. O petrecere care ar fi putut rivaliza cu fastul botezului lui Simonis a fost scoasă din calendar înainte să mai poată concura cu acesta.

Grindeanu regretă imaginea creată de PSD după petrecerea de lux

Valul de critici a ajuns și la Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a fost nașul copilului lui Alfred Simonis. Luni, acesta a recunoscut că imaginile de la petrecere au transmis un mesaj nepotrivit, mai ales în contextul măsurilor de austeritate.