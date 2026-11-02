FOTO Bucureștiul, lovit de vremea rea. Copaci căzuți peste autoturisme și avertizare de cod galben

Vremea rea face primele pagube în București. Mai mulți copaci s-au prăbușit peste autoturisme parcate, luni, 2 noiembrie, în timp ce rafalele de vânt și ploile puternice afectează Capitala. În unele zone, circulația rutieră a fost blocată, iar pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți. Incidentele au loc în contextul avertizărilor meteorologice de cod galben pentru București și Ilfov.

Unul dintre incidente s-a produs pe strada Dezrobirii, în cartierul Militari, Sectorul 6, unde un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste cel puțin un autoturism parcat. Arborele a ajuns și pe carosabil, blocând circulația pe ambele sensuri, se arată într-o postare pe facebook.

Imagini și informații de la fața locului au fost publicate pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. În fotografii se observă trunchiul copacului căzut peste o mașină albă, în timp ce crengile ocupă o parte importantă a drumului.

Pompierii au ajuns la fața locului pentru îndepărtarea arborelui. Un martor a transmis că intervenția necesită timp și le-a recomandat șoferilor să evite zona. Incidentul a afectat inclusiv transportul public. Societatea de Transport București a anunțat că liniile 434 și 483 au fost blocate până în stația Roșia Montană, pe sensul către Bulevardul Uverturii, autobuzele fiind deviate.

Mai multe mașini avariate în Drumul Taberei

Un alt copac a căzut luni dimineață pe strada Valea Oltului, în cartierul Drumul Taberei, tot în Sectorul 6.

Potrivit imaginilor distribuite în comunitatea online „Trafic Alert București LIVE 24/7”, mai multe autoturisme parcate au fost lovite de crengile arborelui.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri pentru eliberarea carosabilului și îndepărtarea copacului. Circulația în zonă a fost îngreunată, iar problemele de trafic au fost semnalate și în aplicațiile de navigație. Deocamdată, nu a fost comunicat un bilanț oficial al autoturismelor avariate în cele două incidente și nici informații privind eventuale persoane rănite.

Bucureștiul, sub cod galben de ploi și vânt. Rafale de până la 70 km/h

Incidentele au loc în timp ce Capitala se află sub avertizări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Pentru intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, meteorologii au emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil inclusiv în București și județul Ilfov. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Totodată, cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei se află sub cod galben de intensificări ale vântului, fiind prognozate viteze de 50-70 km/h. Pentru București, meteorologii estimează rafale de 50-60 km/h și o temperatură maximă de aproximativ 8 grade Celsius în cursul zilei de luni.

Cod portocaliu în alte zone ale țării. Ploile continuă până miercuri

Administrația Națională de Meteorologie a emis și avertizări cod portocaliu pentru județul Constanța, unde sunt așteptate ploi abundente, cu acumulări de 40-60 de litri pe metru pătrat și, local, de 80-90 de litri.

În București și Ilfov, codul galben de ploi va continua și marți, 3 noiembrie, până miercuri, 4 noiembrie, la ora 10:00. În acest interval sunt estimate precipitații de 25-30 de litri pe metru pătrat, cu valori izolate de peste 40 de litri.

Vântul va continua să prezinte intensificări, iar vremea se va menține rece și închisă.

Meteorologii estimează că abia miercuri ploile vor slăbi în intensitate în Capitală, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade Celsius.

În contextul vremii nefavorabile, autoritățile recomandă populației să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare care ar putea fi doborâte de rafalele puternice. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, iar situațiile care pun în pericol siguranța oamenilor trebuie anunțate la 112. În peste 3.000 de blocuri din București se dârdâie și se fac dușuri reci pe vremea câinoasă de azi, cu ploaie și vânt. În aplicația Termoalert, sistemul funcționează sub 70%