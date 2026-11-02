Liderul coaliției arabe din Israel consideră că există o oportunitate istorică de schimbare politică

Liderul principalei coaliții palestiniene din Israel a declarat că rezultatele recente ale alegerilor parlamentare oferă o oportunitate istorică pentru schimbarea direcției politice a țării, fiind pregătit să colaboreze cu blocul opoziției pentru a-l înlătura de la putere pe premierul Benjamin Netanyahu.

Yousef Jabareen, liderul Listei Comune (Joint List) și al principalei coaliții palestiniene din Israel, a subliniat că rezultatul scrutinului legislativ creează un moment decisiv pentru viitorul politic al statului, potrivit unui interviu acordat pentru The Guardian.

Coaliția condusă de Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea parlamentară, coborând de la 68 la 53 de locuri în Knessetul format din 120 de deputați.

În același timp, partidele arabe au obținut un număr record de 19 mandate, devenind un element crucial în ecuația formării noului guvern, în contextul în care prezența la vot în rândul cetățenilor arabi (care reprezintă aproximativ 20% din populația totală a țării) s-a dublat, ajungând la circa 80%.

Reacțiile liderului coaliției arabe față de politica ultimilor ani

Yousef Jabareen a criticat dur perioada anterioară de guvernare, calificând-o drept un interval extrem de periculos pentru comunitatea arabă și pentru întreaga societate israeliană. Liderul politic a menționat că ultimii patru ani au fost marcați de discriminare sistemică, demolări de locuințe, lipsa resurselor alocate pentru municipalități și educație, precum și o creștere a infracționalității pe fondul lipsei de intervenție a autorităților de ordine publică. De asemenea, el a cerut înlăturarea membrilor extremiști din fosta coaliție, cum ar fi Itamar Ben-Gvir, ministrul securității naționale, și Bezalel Smotrich, ministrul finanțelor.

„Acesta a fost un interval cu adevărat foarte periculos în toate domeniile vieții: în ceea ce privește demolarea caselor, bandele infracționale din interiorul comunității arabe fără nicio intervenție din partea poliției, nealocarea resurselor necesare pentru municipalitățile noastre, pentru educație, pentru tineretul nostru în general; rasismul în toate domeniile vieții – atacuri fizice împotriva arabilor, brutalitatea poliției”, a declarat Jabareen în cadrul unui interviu recent.

Scenariile de negociere

Scenariul politic actual este marcat de diviziuni complexe și de absența unei majorități clare pentru vreun grup politic. Președintele Israelului, Isaac Herzog, urmează să consulte liderii politici pentru a stabili cine va primi primul mandatul de formare a guvernului.

Blocul de opoziție „Change”, compus din partide sioniste de centru-dreapta și condus de generalul în rezervă Gadi Eisenkot (prin formațiunea Yashar), deține 48 de locuri. De cealaltă parte, partidele arabe sunt împărțite între Lista Comună, care are 11 mandate, și formațiunea islamistă conservatoare Ra’am, condusă de Mansour Abbas, care deține opt mandate.

Eisenkot a exclus formarea unui guvern de unitate cu Benjamin Netanyahu, însă a impus condiții stricte pentru eventuala colaborare cu partidele arabe, solicitând recunoașterea Israelului ca stat evreu, acceptarea serviciului militar obligatoriu și denunțarea Hamas ca organizație teroristă.

În timp ce formațiunea Ra’am a semnalat disponibilitatea de a se alătura direct unei coaliții conduse de Eisenkot, Lista Comună condusă de Jabareen a exclus intrarea oficială într-un astfel de guvern, invocând continuarea ocupației în Cisiordania ca principal impediment moral și politic.

Susținerea parlamentară din afara coaliției guvernamentale

Cu toate că nu intenționează să facă parte dintr-un guvern condus de Eisenkot, Jabareen a confirmat că formațiunea sa analizează posibilitatea de a asigura sprijinul parlamentar din afara coaliției, prin voturi tactice în Knesset.

Scopul principal al acestei strategii este înlăturarea de la putere a guvernului condus de Benjamin Netanyahu și stoparea politicilor considerate discriminatorii. Jabareen a subliniat că acest moment reprezintă o oportunitate rară de a schimba atitudinea autorităților față de minoritatea arabă și de a relua dialogul politic cu conducerea palestiniană.

Opoziția se teme că Netanyahu va bloca tranziția politică

Pe lângă discuțiile privind viitorul executiv, opoziția analizează posibilitatea preluării controlului asupra prerogativelor legislative chiar înainte de finalizarea acordurilor de coaliție. Cu un total de 67 de oponenți ai lui Netanyahu în noul legislativ, opoziția dispune de o majoritate clară pentru a schimba președintele Knessetului și pentru a prelua controlul asupra comisiilor parlamentare care stabilesc agenda legislativă. Printre prioritățile menționate se numără abrogarea legilor adoptate de fosta majoritate care au limitat independența sistemului judiciar din Israel.

Liderul arab și-a exprimat temerile legate de posibilele acțiuni pe care premierul în exercițiu le-ar putea întreprinde pentru a prelungi menținerea puterii.

Jabareen a respins ferm acuzațiile formulate de Netanyahu privind o presupusă finanțare ilegală din Qatar a campaniei electorale a partidelor arabe, considerându-le o metodă de delegitimare și o incitare periculoasă.

De asemenea, el a avertizat opinia publică internațională și internă asupra riscului ca liderul israelian să declanșeze conflicte externe sau să modifice agenda militară împreună cu aliații internaționali pentru a bloca tranziția politică și formarea unui nou guvern.