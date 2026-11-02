Alegeri midterms în SUA. Ce înseamnă pentru Trump o victorie a Democraților: „Noi instrumente prin care să tragă la răspundere Administrația Prezidențială”

Alegerile midterms din SUA reprezintă un fel de referendum politic asupra primilor doi ani de mandat ai președintelui Trump. Ele sunt importante fiindcă deși Donald Trump nu își pierd funcția, se reînnoiește o mare parte din Congres, iar președintele conduce tocmai prin Congres, care are putere asupra bugetului și cheltuielilor, legilor, reformelor, taxelor sau investigațiilor parlamentare. În prezent, Republicanii au majoritate în ambele camere ale Congresului.

Am discutat cu Aurelian Mohan, cercetător român la Columbia University din New York, despre ce înseamnă o răsturnare de situație la alegerile de pe 3 noiembrie.

Democrații, avantaj în sondaje

„Intuim, noi, ca politologi, că democrații sunt favoriți pentru Camera Reprezentanților și au un ușor avantaj când vine vorba despre Senat, unde competiția rămâne, din punctul meu de vedere, cu adevărat deschisă”, a spus el cu privire la rezultatele așteptate.

Ce înseamnă victoria Democraților

Asta ar fi un pas în spate, așadar, pentru Donald Trump și echipa sa, Republicanii, fiindcă dacă partidul președintelui pierde controlul uneia sau ambelor camere, îi poate deveni mult mai greu să-și implementeze agenda.

„Am identificat, în ultima perioadă, o creștere exponențială a puterii executive în Statele Unite, un fenomen care poate fi analizat și prin prisma modului în care membrii Congresului au acționat în ultimii ani.

Donald Trump a avut la dispoziție o plajă largă de opțiuni și instrumente de politică publică, în special în ceea ce privește politicile cu un impact puternic asupra relațiilor internaționale.

Dacă Democrații ar deține controlul asupra celor două camere ale Congresului, ar putea genera suficientă presiune pentru a limita anumite demersuri”, a explicat analistul.

Risc de impeachment pentru Trump?

Cercetătorul subliniază că dacă Democrații vor reuși să obțină mandatele pe care și le doresc, atunci presiunea asupra președintelui Donald Trump și asupra membrilor Cabinetului său va crește inevitabil și vor fi „trași la răspundere” mai ușor.

„Pentru că, în contextul în care Democrații ar controla atât Senatul, cât și Camera Reprezentanților, aceștia ar avea la dispoziție o serie de noi instrumente prin care să tragă la răspundere Administrația Prezidențială pentru deciziile sale de politică publică. Este vorba despre citații, audieri în fața Congresului și investigații parlamentare care să identifice problemele cu care s-au confruntat sau pe care le-au generat membrii Cabinetului Trump (…) ar putea intensifica nivelul de control asupra activității Administrației și asupra procesului bugetar și ar putea utiliza instrumente care să le sporească capacitatea de a bloca anumite inițiative ale președintelui”, a explicat el.

Cu privire la un risc de impeachment, Aurelian Mohanu spune că procedura este extrem de complexă și, cel mai probabil, nu ar avea finalitate, dar ar avea o valoare simbolică.

„Deși procedura împotriva domnului Trump a fost inițiată cu succes în Camera Reprezentanților, nu s-a ajuns niciodată, în cazul său, la finalizarea procedurii, deoarece a doua etapă, votul din Senat, este mult mai complicată. Șansele ar putea crește, dar ar fi vorba mai degrabă despre un impeachment cu valoare simbolică, limitat la etapa din Camera Reprezentanților, nu despre o procedură dusă la bun sfârșit.

„Măsurile anti-imigrație nu ar putea fi oprite”

Pe de altă parte, analistul spune că președintele Trump beneficiază de un spectru larg de puteri executive, care îl ajută atât în prezent, cât și în eventualitatea unui Congres controlat de Democrați, așa că tot și-ar putea duce la îndeplinire anumite politici publice.

„Nu intuiesc că ar exista o blocare completă a măsurilor sau a ordinelor din domeniul imigrației, a războiului din Iran sau a altor demersuri de politică internațională”, a explicat el.

Cum influențează midterms alegerile prezidențiale

Rezultatul alegerilor midterm va cântări mult și în perpectiva scrutinului prezidențial din 2028.

„Pentru Democrați, acest lucru ar putea fi suficient pentru a le asigura un mandat la Casa Albă odată cu următoarele alegeri prezidențiale. Totuși, acest lucru depinde de abordarea lor și de modul în care vor folosi instrumentele pe care le vor avea la dispoziție în Congres.

Pentru că, după cum știți, fără o viziune clară și fără o abordare unitară la nivelul partidului, chiar dacă vor avea acces la aceste instrumente, este posibil să nu le folosească la eficiența lor maximă”, a mai spus Aurelian Mohan.

Costul vieții, principalul element de care țin cont oamenii în cabina de vot

Când pun ștampila pe o listă sau alta, alegătorii sunt motivați de costul vieții.

„Sondajele indică faptul că 85% dintre alegători consideră economia una dintre cele mai importante teme electorale, iar doar aproximativ unul din cinci aprobă modul în care administrația prezidențială a gestionat creșterea prețurilor și inflația.

Alți factori care contează sunt, evident, imigrația și modul în care s-a comportat președintele în ultimii ani. Dar, așa cum am spus, primează costul vieții și imigrația”, spune politologul.

De ce a pierdut Trump din popularitate

Analistul e de părere că principala cauză a pierderii popularității președintelui american este războiul din Iran.

„Domnul Trump a avut un al doilea mandat diferit față de primul și a acceptat, în mod direct, să își invalideze propriile promisiuni electorale. Așa-numitul război din Iran a dus, în mod inevitabil, la creșterea prețurilor, ceea ce, ca efect secundar, contravine promisiunilor sale de a reduce prețurile la nivel general în economie. În plus, o serie de alte politici implementate de membrii cabinetului său au dus la reducerea nivelului de trai al americanilor, în ansamblu”, a detaliat el.

Ultimele sondaje arată o situație dificilă pentru Donald Trump și Partidul Republican, cu doar câteva zile înainte de alegerile midterms. Un procent record de americani își exprimă dezaprobarea față de președintele Donald Trump. Aproximativ 7 din 10 americani consideră că benzina este prea scumpă și că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, potrivit unui sondaj ABC News/Washington Post/Ipsos.