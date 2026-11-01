Turcia îl propune pe actualul șef al OSCE la conducerea ONU. Erdogan a transmis oficial candidatura

Turcia intră în cursa pentru conducerea Organizației Națiunilor Unite și îl propune pe Feridun Sinirlioğlu, actualul secretar general al OSCE, pentru a-i succeda lui António Guterres. Candidatura diplomatului turc a fost susținută oficial de președintele Recep Tayyip Erdogan, într-un moment în care negocierile pentru alegerea viitorului șef al ONU sunt blocate, iar marile puteri nu au reușit să ajungă la un acord asupra unui candidat.

Nominalizarea a fost transmisă vineri, 30 octombrie, printr-o scrisoare adresată conducerii Adunării Generale și Consiliului de Securitate al ONU de către reprezentantul permanent al Turciei, Ahmet Yıldız, potrivit agenției Anadolu, scrie News.ro.

În documentul semnat de Erdogan, Ankara își justifică decizia prin necesitatea consolidării cooperării internaționale, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de diminuarea încrederii dintre state. Președintele turc consideră că alegerea viitorului secretar general reprezintă un moment important pentru direcția în care se va îndrepta organizația, mai ales în condițiile conflictelor internaționale și ale provocărilor economice și de securitate.

Cine este diplomatul propus de Erdogan

Feridun Sinirlioğlu, în vârstă de 70 de ani, are o experiență diplomatică de peste patru decenii și a ocupat mai multe funcții importante în politica externă a Turciei.

Acesta a fost ambasador al Turciei în Israel, ministru de Externe în perioada august-noiembrie 2015 și reprezentant permanent al țării sale la ONU între 2016 și 2023. În decembrie 2024, diplomatul a fost numit secretar general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), instituție cu sediul la Viena, implicată în prevenirea conflictelor, securitatea regională și promovarea dialogului între state.

Mandatul său la conducerea OSCE ar urma să expire în decembrie 2027, însă alegerea la conducerea ONU ar presupune preluarea noii funcții la 1 ianuarie 2027.

Negocierile pentru conducerea ONU, în impas

Candidatura Turciei vine după ce cel de-al șaptelea vot indicativ organizat în Consiliul de Securitate, vineri, 30 octombrie, nu a dus la identificarea unui candidat capabil să obțină sprijinul necesar. În cadrul consultărilor, diplomata Rebeca Grynspan din Costa Rica s-a situat în fruntea preferințelor exprimate, urmată de Rafael Grossi, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și de Carolyn Rodrigues-Birkett, reprezentanta Guyanei.

Totuși, sprijinul obținut în aceste etape preliminare nu garantează alegerea în funcție. Procedura presupune ca viitorul secretar general să beneficieze de susținerea a cel puțin nouă dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, fără ca vreunul dintre cei cinci membri permanenți să își exercite dreptul de veto.

Statele Unite, Rusia, China, Franța și Regatul Unit pot bloca astfel candidatura oricărei persoane, indiferent de sprijinul primit din partea celorlalte state. După obținerea unei recomandări din partea Consiliului de Securitate, numirea trebuie aprobată de Adunarea Generală a ONU.

Turcia încearcă să deblocheze alegerea viitorului secretar general

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a explicat că obiectivul Ankarei este să contribuie la depășirea blocajului diplomatic. Potrivit acestuia, Turcia a decis să înainteze candidatura lui Sinirlioğlu după ce negocierile dintre state nu au produs un consens. Demersul are loc și într-un context în care mai multe țări susțin că viitorul secretar general ar trebui să provină din America Latină sau din regiunea Caraibelor, în baza unei tradiții neoficiale de rotație geografică.

Cine îl va înlocui pe António Guterres

Actualul secretar general al ONU, António Guterres, își va încheia cel de-al doilea mandat la 31 decembrie 2026, după zece ani la conducerea organizației. Succesorul său va prelua responsabilitatea coordonării unei instituții confruntate cu dificultăți financiare, conflicte armate și presiuni pentru reformarea sistemului internațional.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat în repetate rânduri structura Consiliului de Securitate și influența celor cinci membri permanenți, susținând necesitatea unei reforme a ONU.