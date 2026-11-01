Congresul USR de la Timișoara a stabilit noua componență a Biroului Național, iar rezultatele arată diferențe importante între cele trei echipe care au candidat pentru conducerea partidului. Radu Miruță a obținut cele mai multe voturi individuale, 305, iar lista sa a trimis 12 reprezentanți în conducere. Diana Buzoianu a strâns 280 de voturi și a obținut 10 locuri pentru echipa sa, în timp ce Lucian Stanciu-Viziteu, cu 117 voturi, a reușit să introducă doar doi membri în Biroul Național.

Alegerile interne desfășurate sâmbătă, 31 octombrie, au adus în competiție trei liste: „USR Deschis”, condusă de Radu Miruță, „USR Echilibru”, coordonată de Diana Buzoianu, și „USR Forța din Filiale”, în frunte cu Lucian Stanciu-Viziteu.

Fiecare echipă a intrat în cursă cu 29 de nume, dintre care 24 de candidați titulari și cinci supleanți. În total, cele trei liste au reunit 87 de nume, la care s-au adăugat patru candidaturi individuale. Miza a fost ocuparea celor 24 de locuri disponibile în Biroul Național al partidului.

Radu Miruță, 305 voturi și 12 oameni în conducerea USR

Lista „USR Deschis”, condusă de Radu Miruță, a obținut 12 dintre cele 24 de mandate, reprezentând exact jumătate din locurile disputate. Miruță a primit 305 voturi, cel mai mare scor individual din centralizarea rezultatelor, și a obținut funcția de prim-vicepreședinte.

Din echipa sa au mai intrat în Biroul Național Iulian Lorincz, cu 281 de voturi, Dan Barna, cu 279, Cristian Seidler, cu 278, și Radu Mihaiu, cu același număr de voturi. Lista este completată de Stelian Ion, cu 261 de voturi, Silviu Dehelean, cu 258, Ionuț Moșteanu, cu 255, Eugen Terente și Teodora Stoian, fiecare cu 240 de voturi, Pollyanna Hangan, cu 238, și Mircea Aurel Deac, cu 235 de voturi.

Astfel, din cei 29 de membri înscriși pe lista „USR Deschis”, 12 au obținut un loc în noua structură de conducere.

Diana Buzoianu, la 25 de voturi în urma lui Miruță

Lista „USR Echilibru”, coordonată de Diana Buzoianu, a obținut 10 mandate, echivalentul a 41,7% din locurile disponibile.

Diana Buzoianu a primit 280 de voturi, cu 25 mai puține decât Radu Miruță. Din echipa sa au mai fost aleși Irineu Darău, cu 255 de voturi, și Diana Stoica, cu 252. În Biroul Național au intrat și Oana Țoiu, care a obținut 246 de voturi, Vlad Voiculescu, cu 243, Sorin Șipoș și Roxana Vîlcu, fiecare cu 241 de voturi, Oana Murariu, cu 240, Ruben Lațcău, cu 233, și Andrei Nistor, cu 227 de voturi.

Comparativ cu lista lui Miruță, echipa Dianei Buzoianu a obținut cu două mandate mai puțin. Împreună, cele două grupări ocupă 22 dintre cele 24 de locuri din Biroul Național.

Lucian Viziteu, doar două locuri din 24

Cel mai mic număr de mandate a revenit listei „USR Forța din Filiale”, condusă de primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu. Deși a avut tot 29 de nume înscrise, la fel ca celelalte două echipe, lista a obținut numai două locuri, reprezentând 8,3% din totalul mandatelor.

Lucian Stanciu-Viziteu a intrat în Biroul Național cu 117 voturi, cu 188 mai puține decât Radu Miruță și cu 163 mai puține decât Diana Buzoianu. Al doilea reprezentant al echipei este Florin Drăgulin, care a obținut 79 de voturi, cel mai mic scor dintre cei 24 de membri aleși.

În schimb, Clotilde Armand, unul dintre numele cunoscute care au susținut această grupare, nu se regăsește în componența noului Birou Național.

Dominic Fritz va conduce partidul alături de cele trei echipe

Funcția de președinte al USR nu a fost supusă votului la Congresul de la Timișoara. Dominic Fritz își continuă mandatul până în 2029 și va lucra alături de noul Birou Național în următorii trei ani.

Înaintea alegerilor, Fritz a declarat că nu susține oficial niciuna dintre cele trei liste și că va colabora cu echipa desemnată de delegați. Noul Birou Național va avea responsabilitatea coordonării activității politice a partidului și a aplicării direcțiilor stabilite la congres.