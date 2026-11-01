Fosta vilă a lui Taylor Swift își caută un nou proprietar. Amintirea lăsată de Calvin Harris în grădina casei

Artista a cumpărat proprietatea în anul 2011, la vârsta de 21 de ani, cu aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Liliana Vornicu
Fosta vilă a lui Taylor Swift își caută un nou proprietar. Amintirea lăsată de Calvin Harris în grădina casei

Sursa foto: casalux.ro

Artista a cumpărat proprietatea în anul 2011, la vârsta de 21 de ani, cu aproximativ 3,5 milioane de dolari.

Vila din Beverly Hills pe care Taylor Swift a cumpărat-o în 2011, la 21 de ani, este listată din nou la vânzare, pentru 7.995.000 de dolari. Casa, renovată complet de actualii proprietari, e asociată perioadei în care artista ar fi lucrat la albumul „1989” și păstrează în grădină un măslin plantat pentru ea de Calvin Harris.

Pillsbury Estate, vila din Beverly Hills care a aparținut cândva lui Taylor Swift, își caută un nou proprietar, la un preț de aproape opt milioane de dolari.

Casa are o istorie aparte, fiind legată de perioada în care cântăreața a lucrat la albumul „1989” și de câteva apariții cunoscute în presa americană, potrivit casalux.ro.

Cumpărată la 21 de ani, înaintea succesului pop

Taylor Swift a devenit proprietara casei în 2011, la vârsta de 21 de ani, pentru o sumă de circa 3,5 milioane de dolari. Pe atunci, numele ei era deja cunoscut în lumea muzicii country, însă marile hituri pop nu apăruseră încă.

Locul asociat albumului „1989”

Potrivit sursei citate, artista ar fi lucrat aici la „1989”, album apărut în 2014, recompensat cu premiul Grammy pentru Albumul Anului și care cuprinde piese precum Shake It Off, Blank Space și Style.

Admiratorii cântăreței asociază vila și cu interviul acordat revistei Vogue, precum și cu emisiunea 73 Questions, filmată în aceeași locuință.

Noii proprietari au transformat casa

Vila și-a schimbat proprietarul în 2018, când cântăreața a vândut-o cu circa patru milioane de dolari. Cumpărătorii au fost antreprenorul Nicolas Bijan și soția lui, Roxy, designer de interior, care au refăcut integral casa, dându-i o nouă înfățișare.

Patru dormitoare, marmură și teren de tenis

Suprafața locuinței este de aproximativ 405 metri pătrați, iar casa are patru dormitoare. Câteva detaliile o fac deosebită: bucătăria cu blaturi de marmură și mobilierul, într-o nuanță deschisă de albastru, dressingurile largi, prevăzute cu vitrine luminate pentru încălțăminte, și baia cu cadă roz.

Proprietatea mai include o casă de oaspeți separată, terase, un teren de tenis și o grădină întinsă.

Măslinul plantat de Calvin Harris

Grădina păstrează și o amintire legată de artistă. Actualii proprietari spun că pe proprietate se află și acum un măslin plantat la un moment dat pentru Taylor de fostul ei partener, DJ-ul scoțian Calvin Harris.

Cei doi s-au despărțit în 2016, însă amintirea idilei a rămas, literalmente, cu rădăcini în pământul vilei.

Prețul cerut pentru vilă

Proprietatea este listată la 7.995.000 de dolari. Cumpărătorul va intra în posesia unei case renovate, cu dotări de lux și grădină, dar și a unui loc legat de o etapă importantă din parcursul unei vedete pop cu renume mondial.

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