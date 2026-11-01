Insula unde soarele nu apune timp de 69 de zile. Locul care a vrut să renunțe la ceasuri

În urmă cu câțiva ani, locuitorii unei mici insule din Norvegia au anunțat că vor să scape de ceasuri și să trăiască fără constrângerile timpului. Povestea a făcut înconjurul lumii. Realitatea din spatele ei este și mai fascinantă.

Locul în care noaptea dispare

Dacă ai ajunge vara pe insula Sommarøy, ai avea senzația că regulile după care funcționează restul lumii nu se mai aplică. Comunitatea aflată la aproximativ 56 de kilometri de Tromsø, în nordul Norvegiei, trăiește unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale de pe planetă.

Aici, între 18 mai și 26 iulie, soarele stă pe cer inclusiv la miezul nopții. Asta înseamnă 69 de zile în care astrul nu coboară sub linia orizontului. În tot acest timp, nu există întuneric! Pentru cei aproximativ 350 de localnici, acest lucru schimbă complet ritmul vieții. Oamenii ies la plimbare când au chef, copiii se joacă afară la ore care în alte țări ar însemna somn. Nici activitățile zilnice nu par dictate de ceas. Imaginați-vă doar cum e să mergeți la culcare cu soarele sus pe cer. Se întunecă doar dacă e nor, dar altfel…

Momentul în care insula a devenit celebră în toată lumea

În vara anului 2019, Sommarøy a ajuns pe primele pagini ale publicațiilor internaționale după ce locuitorii au anunțat că vor să transforme insula în prima „zonă fără timp” din lume.

Imaginile cu ceasuri agățate pe un pod și declarațiile despre renunțarea la constrângerile orarului au făcut rapid înconjurul planetei. Povestea suna incredibil: o comunitate care nu mai voia să fie condusă de ore, minute și programe fixe.

Reportaje despre mica insulă norvegiană au apărut în ziare, televiziuni și publicații online din întreaga lume. Pentru mulți oameni, Sommarøy a devenit simbolul libertății față de stresul vieții moderne.

Adevărul din spatele campaniei

În realitate, ideea „abolirii” timpului nu a fost niciodată un proiect concret care urma să fie pus în aplicare. BBC Travel precizează că inițiativa a făcut parte dintr-o campanie de promovare realizată împreună cu Innovation Norway, organizația oficială care promovează turismul norvegian. Angajații instituției sperau că în acest fel vor atrage atenția asupra modului de viață unic din regiunea arctică. Ei au vrut însă să avertizele și asupra efectelor pe care lumina permanentă le are asupra comunităților locale.

În ciuda bunelor intenții, criticile nu au întârziat să apară. Reprezentanții campaniei au fost nevoiți să clarifice faptul că Sommarøy nu urma să renunțe efectiv la orele de check-in, la programul școlilor sau la orarele transportului public.

Viața între două extreme

Chiar dacă povestea „insulei fără timp” a fost în mare măsură o campanie de marketing, condițiile de viață de aici continuă să fascineze.

Vara aduce aproape trei luni de lumină continuă. Iarna vine cu extrema opusă: noaptea polară. Pentru perioade îndelungate, soarele nu răsare deloc. In aceste condiții, comunitatea trăiește într-un peisaj dominat de întuneric. Și, din când în când, de luminile nordului. Acesta este motivul pentry care localnicii privesc diferit ideea de timp. Nu ignoră ceasurile. Doar că pentru ei, uneori, noțiuni ca ziua și noaptea sunt diferite de restul lumii.

Astăzi, Sommarøy funcționează după același fus orar ca restul Norvegiei. Școlile au program, feriboturile circulă după orar, iar hotelurile își întâmpină turiștii la ore stabilite.