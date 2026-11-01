Mii de oameni privesc niște pui de câine ore întregi. Explicația fenomenului care a cucerit internetul

O transmisie video cu o familie de căței din Finlanda ține milioane de oameni cu ochii lipiți de ecran. Fenomenul amintește de succesul transmisiunilor live cu berze din România care au strâns ani la rând comunități impresionante de urmăritori.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Mii de oameni privesc niște pui de câine ore întregi. Explicația fenomenului care a cucerit internetul

O transmisie video cu o familie de căței din Finlanda ține milioane de oameni cu ochii lipiți de ecran. Fenomenul amintește de succesul transmisiunilor live cu berze din România care au strâns ani la rând comunități impresionante de urmăritori.

Într-o perioadă în care internetul este dominat de breaking news, scandaluri și videoclipuri de câteva secunde, o transmisiune banală din Finlanda a devenit un fenomen global. Mii de oameni urmăresc zilnic viața unei familii de câini. Pentru mulți dintre ei această activitate a devenit deja o rutină.

Camerele montate în cușca din plastic surprind momente simple. Pui care dorm, se joacă, se hrănesc sau descoperă pentru prima dată lumea din jurul lor. Imaginile au adunat milioane de vizualizări și o comunitate internațională extrem de activă. Asta în ciuda faptului că imaginile nu au efecte speciale, nu au vreun scenariu și nici momente spectaculoase. Doar calme.

România s-a uitat ani de zile la niște berze

Fenomenul nu este însă complet străin publicului din România. În ultimii ani, transmisiunile live din cuiburile de berze au atras mii de urmăritori. Aceștia reveneau zilnic pentru a vedea cum sunt clocite ouăle, cum cresc puii și cum se desfășoară viața păsărilor. Camerele instalate în localități precum Dumbrăvioara, în județul Mureș, au devenit adevărate puncte de atracție pentru iubitorii de natură.

De ce se uită atât de mulți oameni la astfel de imagini?

Specialiștii spun că răspunsul are legătură cu nevoia tot mai mare de calm și deconectare. Într-un mediu digital dominat de informații negative și de alertă permanentă, imaginile cu animale oferă un refugiu emoțional neașteptat. Numeroase studii realizate de-a lungul anilor au dovedit că interacțiunea, chiar și indirectă, cu animale poate reduce stresul și poate genera o stare de bine. Acesta este unul dintr emotivele pentru care transmisiunile live cu urși, păsări, pisici sau câini au devenit extrem de populare în ultimii ani.

În cazul puilor din Finlanda, publicul a mers și mai departe. Mulți dintre urmăritori au început să recunoască fiecare cățel, să discute despre personalitatea lui și să comenteze în timp real fiecare etapă a dezvoltării sale. Pentru unii, vizionarea a devenit un ritual zilnic comparabil cu urmărirea unui serial.

Succesul acestei transmisiuni arată că, uneori, internetul funcționează după reguli surprinzătoare. În timp ce platformele investesc miliarde în conținut sofisticat, milioane de oameni aleg să urmărească niște animăluțe.

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