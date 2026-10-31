Prețul meseriei. Pirotehnistul, omul pentru care o mică greșeală poate fi fatală

„Fugi de acolo!”, „Stai departe!”, „Nu te băga!”. Sunt sfaturile pe care le respectă în general oamenii când aud că ceva cu potențial exploziv e în preajma lor. Mulți fug de rup pământul. Nu și pirotehniștii.

În timp ce majoritatea oamenilor pleacă din calea pericolului, ei merg direct spre el. Pirotehnistul este specialistul chemat să neutralizeze muniție neexplodată, grenade, proiectile, dispozitive suspecte și, mai nou, drone. Culmea, în ciuda acestor pericole, salariul nu este peste media multor profesii din sistemul public. Cu toate acestea, costul real al meseriei nu poate fi calculat în bani.

Pirotehnistul, omul calm din costumul uriaș

În fiecare an, pe câmpuri agricole, pe șantiere sau în zone locuite din România sunt descoperite sute de elemente de muniție rămase din cele două războaie mondiale. La acestea se adaugă alertele privind colete suspecte, dispozitive explozive improvizate sau drone. În toate aceste situații intervine grupa pirotehnică de la nivelul județului respectiv.

Pentru cei mai mulți români, pirotehnistul este personajul pe care îl văd câteva minute la știrile de seară. În realitate, în spatele costumului greu de protecție și al procedurilor stricte se află ani de pregătire și una dintre cele mai periculoase specializări din structurile de intervenție.

Muncă, exerciții, evaluri, precizie și calm cât cuprinde

Majoritatea pirotehniștilor provin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau al altor structuri militare și urmează cursuri suplimentare de specializare. Înainte de a avea dreptul să intervină în misiuni reale, aceștia parcurg etape complexe de pregătire tehnică, exerciții practice și evaluări permanente.

Din punct de vedere financiar, nu există o grilă salarială publică separată pentru pirotehniști. Aceștia sunt încadrați în categoriile de personal operativ ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau SRI. Salariile lor sunt calculate conform grilelor aplicabile pompierilor militari și subofițerilor operativi.

Pe baza documentelor oficiale de transparență salarială publicate de inspectoratele ISU, subofițerii pot încasa venituri nete de până la 8.606 lei lunar. Soldații și gradații profesioniști au venituri cuprinse între 3.414 și 5.017 lei net. Datele provin din tabelele oficiale ale ISU Maramureș și ISU Timiș și au fost analizate de Folositor.ro

Alte analize publicate în presa economică arată că un pompier militar aflat la început de carieră poate ajunge, împreună cu sporurile, la venituri de 4.500-5.000 de lei net lunar. Subofițerii cu experiență pot depăși 6.000-6.500 de lei. Ofițerii ajung frecvent peste pragul de 8.000 de lei net, funcție, evident de gradul lor.

Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare e plafonat la 300 de lei pe lună între 1 iulie 2025 și 31 decembrie 2026, prin OUG 36/2025 — inclusiv pentru apărare și ordine publică.

Salariul este doar partea care se vede

Adevăratul preț al meseriei începe în clipa în care specialistul se apropie de un obiect care poate exploda. El trebuie să uite că are acasă o familie, rată la casă sau mașină sau un părinte bolnav. Trebuie să se concentreze exclusiv pe ce are de făcut. În cazul lui, nu există loc pentru improvizație. Nu există loc de Lasă că merge și așa. O greșeală poate fi fatală! Și pentru el, și pentru cei din jur. Muniția descoperită în teren poate avea zeci de ani vechime. Corodată și instabilă, uneori este mai periculoasă decât atunci când a fost fabricată.

Presiunea psihologică este uriașă

Pentru public, pirotehnistul este omul care „dezamorsează bombe”. Pentru cei care practică această profesie, realitatea este mai simplă și mai dură. Pirotehniștii lucrează zilnic într-un domeniu în care experiența și calmul fac diferența dintre o misiune reușită și o tragedie. Iar adevăratul cost se măsoară în presiunea permanentă de a lua decizia corectă atunci când nu există a doua șansă.