Canada va contribui inițial cu 500 de milioane de euro la împrumutul de sprijin pentru Ucraina acordat de Uniunea Europeană, a anunțat premierul canadian Mark Carney pe 30 octombrie.

El s-a alăturat celorlalți parteneri ai Kievului într-un efort de a acoperi deficitul bugetar al țării.

Kievul se așteaptă la un deficit de cel puțin 70 de miliarde de euro anul viitor, chiar și după ce a luat în considerare 45 de miliarde de euro pe care UE urmează deja să le deburseze.

„În ceea ce privește împrumutul acordat Ucrainei, 500 de milioane de euro va fi contribuția noastră inițială”, a declarat Carney în timpul summitului UE-Canada de la Montreal, potrivit Interfax-Ukraine.

Participarea Canadei la mecanismul de împrumut de 90 de miliarde de euro ar permite, de asemenea, Ucrainei să achiziționeze echipamente militare de la companii de apărare canadiene folosind fonduri UE, potrivit unui document al guvernului candadian.

Canada s-a alăturat mecanismului și este probabil să anunțe un sprijin financiar direct suplimentar pentru Kiev.

Contribuția canadiană vine în urma unor anunțuri similare făcute de alți aliați.

Norvegia a promis 9 miliarde de dolari pentru 2027 pe 7 octombrie, iar pe 28 octombrie, Regatul Unit a anunțat o angajament de 13 miliarde de dolari pentru Ucraina, cel mai mare de până acum.

Deficitul bugetar al Ucrainei este, de asemenea, discutat activ de Comisia Europeană și de cele 27 de țări ale UE, existând speranțe mari că blocul comunitar va anunța un sprijin financiar suplimentar pe lângă cele 45 de miliarde de euro până la sfârșitul anului.