Proiectul Neptun Deep ar putea intra în producție „undeva în trimestrul 3 din 2027”, spune ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

El a anunțat că lucrează la o politică pentru încurajarea consumului de gaze din Marea Neagră în economia națională.

„Lucrările se desfășoară conform calendarului, deci nu sunt întârzieri semnificative. Neptun Deep urmează să fie pus în producție conform programului, urmând să atingă capacitatea de producție undeva în trimestrul trei, 2027”, a declarat ministrul Dumitru Chisăliță la Digi 24.

Cu cât mai aproape, cu atât costă mai puțin

Chisăliță spune că lucrează la o politică care să determine o folosire mai mare a gazelor naturale în România și în special resursele din Neptun Deep, care să intre în economia națională.

„E un element foarte, foarte important și ea trebuie să plece de la ceea ce înseamnă abordările foarte pragmatice. În mod normal, orice furnizor, inclusiv cel de gaze, are tendința sau are dorința să își vândă gazul cât mai aproape de casă. Cu cât mai aproape, cu atât costurile de transport distribuție, sunt mai mici.”

Numai că, pentru asta, trebuie să găsească și consumatori, atrage atenția ministrul.

E foarte important ca gazele din Marea Neagră să fie folosite în economie

„Adică, chiar dacă acest principiu ne-ar avantaja sau ar avantaja producătorii, furnizorii trebuie să fie și acești consumatori care să achiziționeze aceste gaze naturale”, spune el.

Din acest motiv a solicitat datele pentru anii următori, lunile următoare, pentru a gândi „o politică care să determine o folosire mai mare a gazelor naturale în România”, spune Chisăliță.

„Din punctul meu de vedere, e foarte important ca aceste gaze care vin din Marea Neagră să fie pe cât posibil folosite în economie. De ce? Pentru că îmi aduc o valoare adăugată mult mai mare. Din calculele mele, înseamnă cel puțin unu la 1,5, dacă îl vând direct, sau dacă produc îngrășăminte chimice, sticlă, geamuri și după care vând produsul finit”, a explicat Chisăliță.

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