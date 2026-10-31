VIDEO Atac armat într-un magazin de Halloween din SUA. Un mort și șase răniți, trei în stare critică

Un atac armat a avut loc vineri seară într-un magazin de articole de Halloween din California, Statele Unite, cu doar câteva ore înainte de sărbătoare. O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică. Atacul s-a produs într-un centru comercial din orașul Fairfield, în timp ce oamenii își făceau ultimele cumpărături pentru Halloween. Suspectul nu a fost identificat, iar polițiștii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.

Incidentul a avut loc vineri, 30 octombrie, în jurul orei locale 20:30, într-un magazin Spirit Halloween din centrul comercial Solano Town Center, situat în Fairfield, la aproximativ 80 de kilometri nord-est de San Francisco, scrie News.ro.

Potrivit autorităților americane, șapte persoane au fost împușcate. Una dintre victime a murit în urma rănilor suferite, iar celelalte șase au fost transportate la spitalele din apropiere pentru îngrijiri medicale. Șeful Poliției din Fairfield, Dan Marshall, a confirmat că cel puțin trei dintre răniți sunt în stare critică. Identitățile și vârstele victimelor nu au fost făcute publice.

Oamenii au fugit din centrul comercial după ce s-au auzit împușcăturile

Atacul a provocat panică în centrul comercial, unde se aflau numeroase persoane venite să cumpere costume și decorațiuni pentru Halloween. Martorii au povestit că au auzit mai multe focuri de armă, după care oamenii au început să fugă din magazine.

O femeie care se afla împreună cu fiul său într-o mașină parcată în apropierea magazinului a relatat pentru Los Angeles Times că a văzut un număr mare de persoane alergând și țipând. Printre cei care încercau să se îndepărteze de locul atacului se aflau și familii cu copii.

Femeia și fiul său s-au adăpostit pe podeaua autoturismului până la sosirea forțelor de ordine. O altă martoră a povestit că fiica sa, angajată a unui magazin din centrul comercial, a sunat-o speriată după ce a auzit mai multe împușcături, în timp ce personalul se pregătea de închidere.

Poliția îl caută pe autorul atacului

Imediat după incident, la centrul comercial au fost trimise numeroase echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Zona a fost izolată, iar anchetatorii au început să discute cu persoanele care au asistat la atac.

Șeful poliției, Dan Marshall, a precizat că împușcăturile par să fi avut loc în interiorul magazinului de articole de Halloween, însă circumstanțele exacte nu au fost stabilite. Autoritățile încearcă să identifice persoana sau persoanele implicate și să afle ce a provocat atacul.

Anchetatorii analizează inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în centrul comercial.

„Știu că centrul comercial are camere de supraveghere, așa că sperăm să obținem acele înregistrări”, a declarat Dan Marshall, potrivit ABC News.

Deocamdată, poliția nu a anunțat reținerea vreunui suspect și nici nu a precizat dacă victimele au fost vizate în mod deliberat.

Anchetatorii cer ajutorul martorilor

Poliția din Fairfield a transmis că investigația este în desfășurare și a făcut apel la persoanele care dețin informații despre incident să contacteze autoritățile. De asemenea, oamenii care au realizat fotografii sau înregistrări video în zona magazinului sunt încurajați să le pună la dispoziția anchetatorilor.

Atacul s-a produs în ajunul Halloweenului, una dintre cele mai populare sărbători din Statele Unite, când magazinele de costume și decorațiuni sunt frecventate de numeroase familii.