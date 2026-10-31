Balonul de Aur 2026, câștigat la o diferență de doar 28 de puncte. Voturile surprinzătoare care au decis duelul dintre Kane și Mbappé

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 la o diferență de numai 28 de puncte față de Kylian Mbappé, arată rezultatele detaliate ale votului publicate de France Football. Atacantul lui Bayern München a fost preferatul a 40 dintre cei 100 de jurnaliști care au participat la vot, în timp ce francezul de la Real Madrid a fost ales pe primul loc de 23 de reprezentanți ai presei. Analiza voturilor scoate la iveală și câteva alegeri neașteptate, inclusiv jurnaliști care nu i-au inclus pe cei mai importanți favoriți în primele zece poziții.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie, la Londra, însă rezultatele complete ale votului au fost făcute publice abia vineri, scrie News.ro.

Harry Kane a acumulat 1.055 de puncte, în timp ce Kylian Mbappé a încheiat pe poziția secundă, cu 1.027 de puncte. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, care a obținut 881 de puncte.

Diferența dintre primii doi clasați este mai mică decât cea înregistrată în 2024, când Rodri l-a învins pe Vinicius Junior la o distanță de 41 de puncte.

Voturi surprinzătoare din partea jurnaliștilor

Analiza opțiunilor exprimate de cei 100 de jurnaliști scoate la iveală diferențe importante între preferințele reprezentanților diferitelor țări.

Jurnalistul Franței l-a plasat pe Kylian Mbappé pe primul loc, urmat de Ousmane Dembélé, în timp ce câștigătorul trofeului, Harry Kane, a ocupat abia poziția a șasea.

Anglia l-a preferat pe Kane, Argentina a votat pentru Lionel Messi, Georgia pentru Khvicha Kvaratskhelia, iar Marocul pentru Achraf Hakimi.

Una dintre alegerile care au atras atenția a venit din Spania. Deși naționala spaniolă a câștigat Cupa Mondială din această vară, jurnalistul José Félix Díaz, de la publicația AS, l-a plasat pe primul loc pe Kylian Mbappé. Lamine Yamal a ocupat doar poziția secundă în votul reprezentantului Spaniei.

Și Grecia a avut un vot neobișnuit. Jurnalistul grec nu i-a inclus în primele zece poziții nici pe Mbappé, nici pe Yamal. În schimb, l-a ales câștigător pe Khvicha Kvaratskhelia, iar printre preferații săi s-au numărat mai mulți fotbaliști ai lui Paris Saint-Germain.

O altă surpriză a venit din Curaçao, unde Michael Olise, fotbalistul lui Bayern München, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului.

Harry Kane, favorit în 40 de țări

Potrivit datelor publicate de France Football, Kane a fost ales pe primul loc de 40 de jurnaliști. Englezul a lipsit din primele zece poziții în doar două voturi, cele ale reprezentanților Coastei de Fildeș și Mexicului.

Mbappé a fost preferatul a 23 de jurnaliști, inclusiv al celor din Germania, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos. Atacantul francez nu a fost inclus în top zece de reprezentanții Scoției, Greciei și Ucrainei.

Lamine Yamal a fost plasat pe prima poziție de 13 jurnaliști și a apărut în clasamentele a 83 dintre cei 100 de votanți.

Rodri, care a terminat pe locul patru, a fost desemnat cel mai bun fotbalist de zece jurnaliști, printre care cei din Statele Unite, Coreea de Sud, Croația și Republica Cehă.

Cum se acordă punctele pentru Balonul de Aur

Fiecare dintre cei 100 de jurnaliști participanți la vot trebuie să întocmească un clasament cu zece fotbaliști.

Primul clasat primește 15 puncte, al doilea 12 puncte, iar următoarele poziții sunt recompensate cu 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și, respectiv, un punct.

Punctajul final este stabilit prin însumarea tuturor voturilor, motiv pentru care un fotbalist poate câștiga trofeul chiar dacă diferențele dintre preferințele jurnaliștilor sunt considerabile.

Cele mai strânse rezultate din istoria Balonului de Aur

Deși diferența dintre Kane și Mbappé a fost una foarte mică, ediția din 2026 nu stabilește un record.

În 1966, Bobby Charlton l-a învins pe Eusébio la o diferență de un singur punct, iar în 1996 Matthias Sammer a câștigat trofeul în fața brazilianului Ronaldo, tot cu un punct avans. În secolul XXI, cea mai strânsă cursă rămâne cea din 2019, când Lionel Messi l-a depășit pe Virgil van Dijk cu doar șapte puncte.

Pentru Harry Kane, succesul din 2026 reprezintă primul Balon de Aur al carierei și încununarea unui sezon în care a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri pentru Bayern München și naționala Angliei.