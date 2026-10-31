FOTO Bucureștiul se pregătește de Crăciun. Un brad uriaș, 133 de căsuțe și întâlniri gratuite cu Moșul, în Piața Constituției

Magia Crăciunului începe să prindă contur în centrul Capitalei. De luni, 2 noiembrie, vor începe pregătirile pentru cel mai mare târg de Crăciun din București, care își va deschide porțile pe 27 noiembrie, în Piața Constituției. Vizitatorii vor fi întâmpinați de un brad spectaculos de 30 de metri, zeci de căsuțe cu bunătăți și cadouri, concerte, luminițe și o căsuță specială a lui Moș Crăciun. Vestea bună este că intrarea va fi gratuită.

Timp de o lună, până pe 27 decembrie, Piața Constituției se va transforma într-un adevărat orășel de poveste, amenajat pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Organizatorii promit o atmosferă de sărbătoare, cu tradiții românești, spectacole pentru toate vârstele și numeroase surprize pregătite pentru cei mici.

Lucrările de amenajare vor începe luni seară, când echipele vor monta cele 133 de căsuțe, bradul artificial de 30 de metri, realizat din plasă cu LED-uri, roata panoramică și caruselul.

Moș Crăciun îi așteaptă pe copii într-o căsuță specială

Una dintre atracțiile principale ale târgului va fi căsuța lui Moș Crăciun, unde cei mici vor putea trăi una dintre cele mai așteptate întâlniri ale iernii.

Organizatorii vor amenaja un spațiu de peste 100 de metri pătrați, decorat și pictat manual, în care copiii vor putea să îl întâlnească pe Moș Crăciun și pe spiridușii săi, să îi lase scrisori și să primească daruri.

Accesul la căsuța lui Moș Crăciun va fi gratuit, astfel încât toate familiile să se poată bucura de această experiență. În plus, copiii vor putea participa la ateliere de creație, activități interactive și întâlniri cu personaje de poveste.

Colinde, concerte și bunătăți tradiționale

Târgul va aduce laolaltă meșteșugari, artizani, creatori și producători români, care vor pune la dispoziția vizitatorilor obiecte realizate manual, decorațiuni pentru brad, cadouri și produse autentice.

Nu vor lipsi nici aromele specifice sărbătorilor de iarnă. Căsuțele gastronomice vor oferi preparate tradiționale românești, dulciuri și băuturi de sezon.

Atmosfera va fi completată de un program artistic conceput pentru toate generațiile. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți, iar colindele și spectacolele tradiționale vor alterna cu muzica contemporană, momente de divertisment și DJ sets.

Organizatorii speră să atragă din nou un număr mare de vizitatori, după ce ediția precedentă a târgului a fost vizitată de peste 1,5 milioane de persoane.

Ciprian Ciucu: Târgul va costa cu 5 milioane de lei mai puțin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că ediția din acest an va păstra dotările din anii precedenți, însă organizarea va presupune cheltuieli mai mici.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la același nivel de dotări precum cel din anii trecuți, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puțin. În plus, vom aduce bani mai mulți din sponsorizări. Vendorii au fost selectați pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerințe politice”, a explicat edilul.

Potrivit autorităților, economiile nu vor afecta atracțiile și activitățile pregătite pentru vizitatori.

Restricții de circulație în centrul Bucureștiului

Pregătirile pentru târg vor aduce și modificări în trafic. Primele restricții vor intra în vigoare luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00, pe banda a treia din zona Pieței Constituției, pe bretelele din dreptul Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

Ulterior, în perioada 24 noiembrie – 30 decembrie, vor exista restricții pe anumite segmente ale primei benzi de pe Bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunile Unite.

Între 25 noiembrie, ora 20:00, și 2 decembrie, ora 02:00, circulația va fi restricționată și pe prima bandă a Bulevardului Libertății, pe sensul opus.

Restricții mai ample vor fi aplicate între orele 16:00 și 02:00, în perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie. Acestea vor viza Bulevardul Unirii, între Bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, precum și Bulevardul Libertății, între Bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Târgul de Crăciun București va fi deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, iar accesul publicului va fi gratuit.