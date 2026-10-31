Ambasadorul Poloniei în România demisionează pe fondul crizei politice de la Varșovia

Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei în România, a demisionat din funcție pe fondul conflictului izbucnit în jurul Tribunalului Constituțional de la Varșovia. Diplomatul a explicat că nu mai poate continua să reprezinte Polonia la București după ceea ce a descris drept o tentativă de preluare ilegală a instituției. Este al doilea ambasador polonez care renunță la post în contextul acestei crize, după Jakub Kumoch, reprezentantul diplomatic al Poloniei în China.

Soloch și-a anunțat decizia într-un mesaj publicat pe platforma X, în care a explicat și motivele plecării sale. „În legătură cu tentativa de preluare a Tribunalului Constituțional contrar legii, nu văd posibilitatea de a-mi continua funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis diplomatul.

Acesta a precizat că și-a informat deja despre demisie atât pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cât și pe vicepremierul și ministrul de Externe, Radosław Sikorski.

Al doilea ambasador care demisionează în urma crizei

Decizia lui Paweł Soloch vine după ce Jakub Kumoch, ambasadorul Poloniei în China, a anunțat vineri că renunță la funcție și a cerut să fie rechemat. Acesta a explicat că, în contextul evenimentelor din țară, nu mai consideră posibilă continuarea misiunii sale diplomatice.

Demisia lui Kumoch a provocat și o reacție din partea ministrului polonez de Externe. Radosław Sikorski a transmis că a luat act de încheierea misiunii diplomatului și a afirmat că acesta nu mai reprezintă Republica Polonă.

Cele două plecări au loc într-un moment de confruntare între președintele Karol Nawrocki și guvernul condus de Donald Tusk. Disputa vizează funcționarea și conducerea Tribunalului Constituțional, una dintre cele mai importante instituții judiciare din Polonia.

Ce se întâmplă la Tribunalul Constituțional din Polonia

Criza s-a intensificat vineri, după ce au fost anunțate măsuri privind întreruperea exercitării atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale vicepreședintelui Bartłomiej Sochański. În paralel, procurorul general Waldemar Żurek a înaintat cereri pentru ridicarea imunității celor doi judecători.

Evenimentele au provocat tensiuni în jurul sediului Tribunalului, unde au fost mobilizate forțe de ordine și au avut loc proteste. Președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt vizita în Senegal și s-a întors în Polonia, intervenind public în conflict.

Nawrocki a acuzat o încălcare a ordinii constituționale și o preluare prin forță a unei instituții a statului. El a cerut retragerea forțelor de ordine din incinta Tribunalului și a anunțat consultări urgente cu reprezentanții formațiunilor parlamentare.