Hackerii nord-coreeni, suspectați că au furat 6,3 miliarde de dolari de la Binance

Un atac informatic de proporții asupra Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a dus la furtul unor active digitale evaluate la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Principalii suspecți sunt hackeri nord-coreeni care ar acționa în sprijinul regimului condus de Kim Jong Un. Președintele american Donald Trump a confirmat că autoritățile Statelor Unite investighează incidentul, considerat cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată.

Atacul a avut loc joi, 29 octombrie, iar specialiștii în securitate cibernetică au identificat indicii care duc către gruparea TraderTraitor, asociată operațiunilor informatice desfășurate de Coreea de Nord, notează trmlabs.com.

Potrivit companiei americane TRM Labs, hackerii au reușit să transfere aproximativ 6,36 miliarde de dolari din portofelele Binance, folosind zece rețele blockchain. Cea mai mare parte a banilor a fost sustrasă în aproximativ 20 de minute.

Trump: „Nu știm. Investigăm acest lucru”

Întrebat vineri, 30 octombrie, la Casa Albă, dacă în spatele atacului se află Coreea de Nord, Donald Trump a precizat că autoritățile americane nu au stabilit încă cine este responsabil.

„Nu știm. Investigăm acest lucru”, a declarat președintele american.

Trump a vorbit și despre riscurile asociate criptomonedelor, explicând că tranzacțiile digitale pot face recuperarea banilor mult mai complicată decât în sistemul financiar tradițional.

Președintele a adăugat că reprezentanții Binance i-au transmis că situația este, în mare parte, sub control. Biroul Federal de Investigații și Secret Service colaborează cu parteneri din sectorul privat pentru identificarea atacatorilor, urmărirea tranzacțiilor și recuperarea activelor furate.

Cine sunt hackerii suspectați de furtul miliardelor

Companiile specializate în analiza tranzacțiilor blockchain, TRM Labs și Chainalysis, consideră că în spatele operațiunii s-ar afla TraderTraitor, o grupare de elită asociată Coreei de Nord și rețelei de hackeri Lazarus.

TRM Labs afirmă că are un grad ridicat de încredere în această identificare, pe baza modului de operare și a asemănărilor cu alte atacuri informatice atribuite hackerilor nord-coreeni.

Potrivit specialiștilor, pregătirea atacului a început cu cel puțin 36 de ore înainte de transferurile masive. Hackerii ar fi compromis infrastructura utilizată pentru autorizarea tranzacțiilor din portofelele digitale conectate la internet.

Gruparea TraderTraitor a mai fost asociată cu atacul asupra platformei Bybit, din februarie 2025, când au fost furate criptomonede în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari. FBI a atribuit oficial acel incident Coreei de Nord.

Experții în securitate cibernetică susțin că regimul de la Phenian folosește astfel de operațiuni pentru a obține resurse financiare, în contextul sancțiunilor internaționale. Autoritățile nord-coreene au respins în repetate rânduri acuzațiile privind implicarea statului în furturile informatice.

Binance promite să acopere pierderile

În urma atacului, Binance a suspendat temporar retragerile de criptomonede și a început o verificare a sistemelor sale de securitate. Compania a transmis că fondurile clienților sunt în siguranță și că va acoperi integral pierderile provocate de incident din resurse proprii.

Potrivit Reuters, Binance a rezervat aproximativ 6,34 miliarde de dolari pentru a acoperi activele afectate. În paralel, companii din industria criptomonedelor au reușit să blocheze o parte importantă dintre fondurile sustrase. Aproximativ trei miliarde de dolari au fost localizate sau vizate de măsuri de înghețare, însă recuperarea integrală a banilor rămâne incertă.

Atacul a provocat și scăderi pe piața criptomonedelor, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind siguranța platformelor de tranzacționare.