Furt record de 6,3 miliarde de dolari de pe Binance. Cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor

Platforma Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost ținta unui jaf cibernetic masiv în care hackeri au furat 6,3 miliarde de dolari, cel mai mare furt din istoria activelor digitale.

Lichidarea portofelelor și sustragerea fondurilor s-au desfășurat într-un ritm extrem de rapid, cea mai mare parte a atacului derulându-se în aproximativ 20 de minute, începând de joi noapte, potrivit Reuters.

Potrivit firmelor americane de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis, modul de operare și infrastructura utilizată poartă amprenta specifică a unităților cibernetice susținute de statul nord-coreean. Atacul prezintă similarități vizibile cu un alt jaf cibernetic major din 2025 ce a vizat bursa de criptomonede Bybit, incident anchetat și atribuit de către Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite regimului de la Phenian.

Atacatorii au obținut acces neautorizat la sistemele Binance, reușind să ordone portofelelor pe care bursa le folosește pentru tranzacții curente să își golească conținutul direct în portofele controlate de hackeri. Experții de la ambele companii de securitate au declarat că au un grad ridicat de certitudine că unitatea cibernetică de elită a Coreei de Nord se află în spatele operațiunii.

Autoritățile din Statele Unite și Coreea de Sud susțin de ani de zile că Phenianul folosește astfel de atacuri cibernetice pentru spionaj, dar mai ales pentru obținerea de venituri în valută și active digitale necesare finanțării regimului. Coreea de Nord neagă în mod constant aceste acuzații, iar reprezentanțele sale diplomatice nu au oferit un răspuns oficial în urma ultimului incident.

Reacția oficială a Binance. Ce măsuri s-au luat pentru recuperarea fondurilor

În urma atacului, conducerea Binance a reacționat rapid pentru a stopa scurgerile de fonduri și pentru a limita impactul asupra pieței. Bursa a suspendat temporar toate retragerile de pe platformă și a demarat o anchetă internă riguroasă. Co-directorul executiv al companiei, Richard Teng, a transmis mesaje liniștitoare către comunitatea globală de utilizatori pe rețeaua socială X, dând asigurări că fondurile clienților nu vor avea de suferit și că bursa va acoperi integral pierderile suferite. Teng a precizat că investigația internă este în curs și că nu a atribuite deocamdată responsabilitatea unei persoane sau entități specifice.

Pentru reducerea pagubelor, Binance a colaborat de urgență cu principalii furnizori din industria cripto și cu emitenții de monede stabile (stablecoins). Până în prezent, eforturile comune au dus la localizarea și blocarea a aproximativ 3 miliarde de dolari din totalul sumei furate. Emitentul Tether a înghețat aproape 1,57 miliarde de dolari, Circle a blocat peste 800 de milioane de dolari, iar proiectul World Liberty Financial, susținut de familia Trump, a cooperat cu compania de custodie BitGo pentru neutralizarea fondurilor suspecte. Co-fondatoarea Binance, Yi He, a precizat că au fost blocate de asemenea 27 de milioane de dolari în stablecoins și tokenuri aferente World Liberty, precum și active în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari pe rețeaua Ripple. Reprezentanții bursei estimează că serviciile de retragere vor fi reluate în termen de 48 de ore, fără a detalia însă situația restului de 3,3 miliarde de dolari neidentificați încă.

Originea breșei de securitate și modul de pătrundere

Conform concluziilor preliminare ale echipei de securitate cibernetică a Binance, atacul ar fi avut ca punct de plecare un laptop compromis aparținând unuia dintre inginerii companiei. Prin intermediul acestui computer infectat, hackerii au reușit să obțină datele de acces necesare în sistemele interne ale bursei și să autorizeze retrageri masive de fonduri.

Echipa de securitate lucrează în prezent la reconstituirea traseului complet folosit de atacatori. Mark Karpeles, fostul director al fostei burse japoneze Mt Gox – prăbușită în urmă cu mai bine de un deceniu după un furt de 500 de milioane de dolari –, a comentat că atacatorii au obținut cel mai probabil cheile private ale cel puțin două portofele Binance. Acesta a remarcat că, deși Binance își împarte activele pe mai multe sisteme pentru a reduce riscul unor pierderi totale în caz de breșă, dimensiunea uriașă a acestei operațiuni reprezintă o lovitură extrem de gravă.

Impactul asupra pieței cripto. Care sunt consecințele pe termen lung

Știrea privind furtul masiv de pe Binance a trimis unduiri de șoc pe piețele financiare, declanșând o scădere generalizată a cotațiilor activelor digitale. Bitcoin a sczut rapid până la un minim al ultimelor șase săptămâni, atingând pragul de 76.368 de dolari, în timp ce Ethereum s-a depreciat cu peste 3%, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni, de 2.178 de dolari, înainte ca prețurile să se stabilizeze parțial. Moneda proprie a platformei, BNB, a înregistrat o scădere de 5% în ultimele 24 de ore, ajungând la 709,70 dolari.

Tensiunile au afectat și acțiunile companiilor de profil listate pe bursele din Statele Unite. Titlurile bursei Coinbase Global au scăzut cu 4,8%, în ciuda asigurărilor că platforma nu a fost afectată de incident, iar acțiunile companiei Strategy au coborât cu aproape 6%.

Analiza pieței sugerează că acest incident ar putea zdruncina încrederea investitorilor în siguranța activelor păstrate pe burse centralizate și ar putea încetini adopția instituțională a criptomonedelor, într-un moment în care piața era deja sub presiune din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor și a reducerii cererii pentru fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Incidentul se adaugă unei serii tot mai lungi de atacuri cibernetice majore, după ce în anul precedent cercetătorii au înregistrat furturi de active digitale în valoare totală de 2,9 miliarde de dolari la nivel global.