Ancheta la o primărie din Iași. 16 dintre cei 30 de angajați ar fi rude între ei sau cu aleșii locali

O anchetă publicată de Reporter de Iași dezvăluie o amplă rețea de legături de familie în administrația comunei Mogoșești, din județul Iași. Potrivit investigației, 16 dintre cei 30 de angajați ai Primăriei sunt rude între ei sau cu aleșii locali. Dacă sunt incluși primarul, patru consilieri locali și fiul unuia dintre aceștia, numărul persoanelor conectate prin relații de familie ajunge la 22.

Investigația scoate în evidență situații în care soții, copii, frați, veri, nepoți și fini ai unor persoane din conducerea administrației locale ocupă posturi în aceeași instituție. Reporter de Iași vorbește despre concursuri la care au existat candidați unici, persoane respinse în etapa verificării dosarelor și promovări realizate la intervale scurte de timp.

În centrul anchetei se află primarul PSD al comunei Mogoșești, Ionel Baraboi, secretarul general Mariana Anton și mai mulți consilieri locali. Jurnaliștii au analizat structura personalului și relațiile dintre angajați și aleșii locali, ajungând la concluzia că legăturile de familie sunt prezente într-o parte importantă a aparatului administrativ.

Soția primarului lucrează la Asistență Socială, iar fiul a fost promovat

Unul dintre exemplele prezentate în anchetă este chiar familia primarului Ionel Baraboi. Soția edilului, Lenuța Baraboi, lucrează în Primărie ca inspector în cadrul compartimentului de asistență socială. Reporter de Iași susține că aceasta nu are studii de specialitate în domeniu.

Fiul primarului, Florin-Paul Baraboi, este angajat în cadrul compartimentului de taxe și impozite. Potrivit investigației, acesta a fost promovat în luna mai, în timpul mandatului tatălui său. Publicația mai relatează că tânărul și-a cumpărat în toamnă un autoturism Renault Austral, în valoare de aproximativ 34.000 de euro.

Prezența soției și a fiului în aparatul administrativ nu este însă singurul aspect semnalat de jurnaliști. Ancheta amintește și de achiziția recentă a trei autoturisme pentru Primărie, în valoare totală de aproape 440.000 de lei, despre care au apărut informații că ar fi folosite de primar și de membrii familiei sale. Edilul a susținut că are nevoie de o mașină disponibilă permanent pentru deplasări și eventuale intervenții. În privința utilizării autoturismelor de către fiul său, Baraboi a afirmat că acesta ar fi condus unul dintre vehicule o singură dată, cu ocazia transportării mașinilor la Registrul Auto Român.

Secretarul general, în centrul altor legături de familie

O altă persoană importantă menționată în investigație este Mariana Anton, secretarul general al comunei. Potrivit Reporter de Iași, aceasta ar fi avut un rol în angajarea mai multor persoane din familia soțului său.

Publicația susține că în Primărie au ajuns doi veri ai soțului secretarului general, precum și soțiile altor doi veri. Unul dintre aceștia, Constantin Anton, ar fi condus comisia de evaluare în cadrul licitației pentru achiziția autoturismelor instituției.

Ancheta prezintă și cazul Andrei Anton, o persoană din familia secretarului general, care ar fi fost singura candidată la un post de asistent social. Potrivit publicației, ceilalți doi candidați au fost respinși la verificarea dosarelor, iar Andra Anton conduce din 2025 și Centrul de zi al comunei.

Patru consilieri locali au rude angajate în Primărie

Legăturile de familie nu se opresc la primar și la secretarul general. Investigația arată că patru consilieri locali au soți, frați sau copii care lucrează în administrația comunei și sunt plătiți din bani publici.

Unul dintre cazurile prezentate este cel al consilierei PSD Elena Rotaru-Căruntu. Potrivit publicației, soțul acesteia lucrează ca polițist local, iar fratele ocupă funcția de șef al pompierilor din comună.

În total, Reporter de Iași identifică 22 de persoane conectate prin relații de familie în Primărie și Consiliul Local. Dincolo de numărul angajaților, ancheta atrage atenția asupra felului în care s-au succedat unele angajări și promovări, dar și asupra concentrării posturilor în jurul acelorași familii.

Concursuri cu un singur candidat și posturi ocupate de rude

Un element important al investigației îl reprezintă procedurile de angajare. Reporter de Iași descrie concursuri în care au existat candidați unici, dar și situații în care persoane înscrise au fost eliminate încă din etapa verificării dosarelor.

Publicația vorbește despre posturi care ar fi fost transmise, în practică, între membri ai acelorași familii, precum și despre promovări la numai câteva luni de la angajare sau de la ocuparea unei funcții.