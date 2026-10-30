Adevărata moștenire a PSD, în viziunea Oanei Gheorghiu. Ajutorul pentru pensionari, legea salarizării și gaura din buget

Prima problemă a PSD: propriile obiceiuri

Oana Gheorghiu arată că PSD are dreptate când vorbește despre o moștenire grea, doar că partidul ar trebui, în opinia sa, să se confrunte, înainte de orice, cu propriile apucături.

Gheorghiu a vorbit despre risipă, pomenile date din bani luați cu împrumut, cutiile de pantofi, zborurile cu avionul privat la Nisa sau Mykonos, dar și de sinecurile din companiile de stat.

Ajutorul pentru pensionari, mai mic decât cel anunțat

Vicepreședinta PNL a amintit și de promisiunile făcute oamenilor, despre care afirmă că sunt fără acoperire.

În martie, ministrul Muncii, care era de la PSD, a anunțat 1.000 de lei pentru pensionari, însă Finanțele au transmis o zi mai târziu că acești bani nu există. În final, ajutorul a fost mai mic și a ajuns la mai puțini beneficiari, potrivit Oanei Gheorghiu.

Legea salarizării și banii pierduți din PNRR

În mai, PSD avertiza că blocarea legii salarizării pune în pericol 770 de milioane de euro din PNRR. Două luni mai târziu, Sorin Grindeanu scria că partidul nu va vota „NICIODATĂ” o lege a salarizării „care aduce austeritate”.

Rezultatul, a susținut Gheorghiu, a fost pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR, fonduri primite sub formă de grant, nu de împrumut. Salariații nu s-au ales cu nimic, deși majorările ar fi ajuns la peste 80% dintre ei, mai arată Gheorghiu.

De la „orice Guvern normal” la indexarea amânată

În august, a urmat promisiunea că tot ce a făcut Ilie Bolojan va fi schimbat, cu argumentul că „orice Guvern normal” reduce taxele și majorează pensiile și salariile.

Acum, cu PSD la guvernare, indexarea pensiilor a ajuns să fie discutată abia odată cu bugetul pe 2027, a scris vicepreședinta PNL. „Asta e adevărata moștenire”, arată Gheorghiu.

Cifrele „găurii” din buget

Ea a amintit și de sumele vehiculate pentru „gaura” din buget, care s-au schimbat de la o zi la alta: 30 de miliarde, anunțate duminică de Grindeanu, apoi 40, marți, potrivit unor surse din PSD, iar miercuri, 50. Dacă există facturi neplătite, PSD ar trebui să le facă publice, lucru deloc dificil, a susținut ea.

Rectificarea pentru Sănătate și Muncă

Vicepreședinta PNL a mai atras atenția că rectificarea bugetară făcută acum în regim de urgență vizează ministerele Sănătății și Muncii.

Ea a întrebat cine conducea aceste ministere în momentul în care a fost întocmit bugetul și cine l-a votat.

„Dar când nu știi să guvernezi decât aruncând cu banii, în stânga și-n dreapta, fără să-ți pese de viitor, dobânzi care vor veni și povara pe care oamenii o vor resimți, dai vina pe alții. Eu îl aștept pe Grindeanu Bogăție, că așa a promis”, a conchis Gheorghiu.