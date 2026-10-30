35 de primării din țară au rămas fără gospodarul satului și trebuie organizate alegeri. Ce se întâmplă la Timișoara, după ce Fritz și-a pierdut mandatul

Potrivit unei note de informare din ședința de Guvern de vineri, transmisă de Autoritatea Electorală Permanentă, în 34 de unități administrativ-teritoriale și într-o subdiviziune administrativ-teritorială sunt îndeplinite, în acest moment, condițiile legale pentru organizarea scrutinului pentru funcția de primar.

Lista celor 35 de UAT-uri rămase fără primar

1. Primarul comunei Bucerdea Grânoasă, județul Alba;

2. Primarul comunei Bata, județul Arad;

3. Primarul comunei Chiuza, județul Bistrița-Năsăud;

4. Primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani;

5. Primarul orașului Flămânzi, județul Botoșani;

6. Primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani;

7. Primarul comunei Augustin, județul Brașov;

8. Primarul comunei Beclean, județul Brașov;

9. Primarul comunei Ungra, județul Brașov;

10. Primarul comunei Zărnești, județul Buzău;

11. Primarul orașului Lehliu-Gară, județul Călărași;

12. Primarul orașului Huedin, județul Cluj;

13. Primarul comunei Fizeșu Gherlii, Județul Cluj;

14. Primarul municipiului Mangalia, județul Constanța;

15. Primarul comunei Limanu, județul Constanța;

16. Primarul comunei Bățani, județul Covasna;

17. Primarul comunei Drăgușeni, județul Galați;

18. Primarul orașului Uricani, județul Hunedoara;

19. Primarul comunei Băița, județul Hunedoara;

20. Primarul comunei Stolniceni Prăjescu, județul Iași;

21. Primarul comunei Gogoșu, județul Mehedinți;

22. Primarul comunei Apold, județul Mureș;

23. Primarul comunei Sânger, județul Mureș;

24. Primarul comunei Crăcăoani, județul Neamț;

25. Primarul comunei Zănești, județul Neamț;

26. Primarul municipiului Caracal, județul Olt;

27. Primarul comunei Nicolae Titulescu, județul Olt;

28. Primarul comunei Ciorani, județul Prahova;

29. Primarul comunei Beba Veche, Județul Timiș;

30. Primarul comunei Pesac, județul Timiș;

31. Primarul comunei Beidaud, județul Tulcea;

32. Primarul comunei Ivănești, județul Vaslui;

33. Primarul comunei Scundu, județul Vâlcea;

34. Primarul comunei Urechești, județul Vrancea;

35. Primarul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti.

Alte șapte localități, sub semnul litigiilor din instanță. Ce se întâmplă la Timișoara, dupa ce Dominic Fritz și-a pierdut mandatul ca urmare a Legii ANI

Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează și alte șapte situații în care încetarea mandatelor de primar a fost contestată în instanță. Este vorba despre comunele Poienarii de Muscel (Argeș), Părău (Brașov), Țibana (Iași) și Coteana (Olt), orașele Târgu Bujor (Galați) și Ardud (Satu Mare), precum și municipiul Timișoara.

În toate aceste cazuri, ordinele prefecților privind încetarea mandatelor au fost atacate de primarii vizați, iar dosarele se află pe rolul instanțelor de judecată. Pentru unele dintre cauze au fost stabilite deja termene de judecată sau de pronunțare.

De exemplu, la Timișoara unde Dominic Fritz, liderul USR, și-a peirdut mandatul de edil ca urmare a Legii ANI, AEP spune: „Municipiul Timișoara, județul Timiș. Ordinul prefectului județului Timiș nr. 960/02.10.2026 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al municipiului Timișoara, al domnului Fritz Dominic Samuel, a fost atacat în instanță de primar și face obiectul dosarului nr. 5772/30/2026, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, cu termen de judecată la data de 10.11.2026”, se arată în nota de informare.

Guvernul stabilește data alegerilor

Potrivit Codului administrativ, data alegerilor locale parțiale este stabilită de Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea scrutinului și pe baza solicitării prefectului.

Alegerile trebuie organizate în cel mult 90 de zile de la expirarea termenului în care ordinul prefectului poate fi contestat în instanță sau, după caz, de la pronunțarea hotărârii judecătorești.