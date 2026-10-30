EXCLUSIV Interviu cu un reprezentant „Lista Studenților” din Serbia: „Părinții noștri au făcut greșeli și ne vom asigura că nu le repetăm”

Succesul mișcării „Lista Studenților” din Serbia reprezintă un fenomen politic atipic, o spune chiar coordonatoarea de campanie Tara Jovanović, în acest interviu pentru Cotidianul. Mișcarea nu are lideri tradiționali, nu se bazează pe o structură de partid și a refuzat să trimită studenți propriu-ziși pe listele parlamentare, fiindcă întâi trebuie să-și termine studiile și să capete experiență. În schimb, tinerii au trimis candidați pe care i-au considerat competenți, profesioniști din societatea civilă — medici, profesori, artiști și experți independenți — cărora le-au încredințat misiunea de a implementa un manifest anticorupție de 11 puncte. Astfel au reușit să-l învingă pe Aleksandar Vučić, aflat la putere din 2014 ca prim-ministru și din 2017 ca șef al statului.

Cotidianul: Cum a reușit o mișcare fără structura tradițională a unui partid politic să pună sub semnul întrebării un sistem care a dominat țara timp de mai multe decenii?

Tara Jovanović, Lista Studenților: Cred că am fost cu toții uniți de hotărârea de a ne reconstrui țara de la zero. Am considerat că toată lumea era conștientă de problema gravă a corupției din sistemul nostru. Este un sistem care există de mai bine de un deceniu, deci nu este nimic nou. Doar așteptam pentru partidul de opoziție potrivit pentru a înlătura regimul. Au existat partide de opoziție, însă nu au fost suficient de puternice și nici nu au avut aceeași legătură cu oamenii pe care o avem noi.

Cred că unul dintre punctele noastre forte a fost vârsta noastră. Fiindcă suntem tineri, avem părinți, bunici. Și e complet diferit să susții o persoană pe care nu o cunoști și cu totul altceva să susții pe cineva pe care îl cunoști. Mișcarea Studenților a fost de o așa amploare încât aproape oricine cunoștea pe cineva, un student, în familia lor sau în apropiere. Ne puteau vedea ne cunoșteau. Relațiile pe care le-am construit s-au bazat pe cunoaștere reciprocă și înțelegere.

Ce le-a adus votul oamenilor: Tinerețea, motivația, prezența constantă

Timp de doi ani, ne-am dedicat viața acestei cauze, în fiecare zi, de la răsărit la apus, să vorbim cu cetățenii noștri. Am mers în toată Serbia, am străbătut țara cu bicicleta, chiar și în Europa, și am fost prezenți constant în comunități, pe străzi, vorbind cu cu colegii noștri, cu cetățenii și cu oameni din toate categoriile sociale, pentru a lupta cu „întunericul media” din Serbia.

Cred că prezența noastră constantă, tinerețea, hotărârea, motivația și sinceritatea noastră — faptul că am încercat să facem ceea ce am promis celor cu care am vorbit — au fost elementele esențiale care ne-au ajutat să câștigăm alegerile.

Cotidianul: Ați vorbit despre un nou început pentru oamenii care și-au pierdut speranța și își doresc o schimbare. Cu toate acestea, unii analiști politici sunt sceptici în privința rezultatelor pe care le puteți obține având în vedere că există oameni înrădăcinați în sistem, de ani de zile, în timp ce Lista Studenților nu are o structură așa puternică. Ce putere credeți că puteți avea?

Tara Jovanović, Lista Studenților: Încă nu suntem în Parlament, iar lucrurile sunt în plină schimbare. De fapt, schimbarea a început încă din prima zi. Au trecut doar patru zile, dar deja putem observa diferențe. Mai mulți oameni care conduceau companii publice au fost înlăturați din funcțiile lor. Au avut loc schimbări și în poliție, în guvern, iar la nivelul administrațiilor locale oamenii au început să facă lucruri pe care le amânau de mult timp, așteptau schimbarea regimului pentru a o face. Așadar, schimbarea este deja vizibilă.

Nu am așteptat să intrăm în Parlament pentru ca lucrurile să înceapă să se miște. Așa cum am spus, radiodifuzorul public din Serbia a fost unul dintre cele mai importante instrumente de propagandă ale regimului, iar conducerea sa s-a schimbat, CEO-ul a demisionat.

Am avut deja prima apariție în mass-media publică. Reprezentanții acesteia au recunoscut publicului că au mințit, că instituția a funcționat ca un instrument al regimului și că a fost folosită intenționat pentru a ne prezenta pe noi într-o lumină negativă.

„Schimbarea se vede deja”

Prin urmare, schimbarea are loc chiar dacă noi nu suntem încă în Parlament. Suntem foarte încrezători că efectele se vor amplifica. Suntem abia în a patra zi, săptămâna încă nu s-a încheiat, iar oamenii pot simți deja că lucrurile încep să se schimbe.

De exemplu, timp de aproximativ doi ani, în fața sediului prezidențial a existat un cort; tabăra era împânzită de infractori, ucigași, iar pe 25 octombrie, oamenii au intrat în zona aceasta pe care o numim „Ćaciland”, cetățenii au putut să se întoarcă în acel spațiu și să îl redobândească. Acum este din nou un parc în care oamenii se pot plimba, pot mânca și se pot bucura de peisaj.

Așadar, în mai puțin de două ore de la victoria electorală, am început deja să facem ceva în legătură cu problemele pe care le-am identificat și asupra cărora am lucrat timp de doi ani.

Cotidianul: Credeți că acest tip de mișcare studențească s-ar putea dezvolta și în alte țări?

Tara Jovanović: Tinerii sunt foarte interesați de politică, chiar dacă generațiile mai în vârstă nu cred că ne interesează, dar noi le demonstrăm că se înșală. Știu că și în alte țări există situații similare, pentru că multe state se confruntă cu probleme asemănătoare. Serbia nu este o excepție.

Discutăm despre această mișcare cu studenți din Germania, Italia, Republica Cehă, Franța și din multe alte țări. Le povestim despre experiența noastră și despre modul în care am reușit să ne organizăm.

Cred că modelul nostru este unul aparte, pentru că studenții nu candidează ei înșiși pe listele electorale. În schimb, am selectat persoane foarte bine pregătite, care să ne reprezinte valorile, principiile și interesele.

Această combinație este ceva nou. Sper că îi poate inspira și pe alții, și că deja îi inspiră pe mulți dintre tineri. Noi vrem să participăm la viața politică, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să intrăm imediat în Parlament. Suntem încă studenți, trebuie să ne terminăm studiile și să dobândim cunoștințe în domeniile noastre. Mai târziu, dacă vom dori, vom putea intra și noi în politică.

De fapt, acesta nu a fost obiectivul nostru principal: să ajungem noi înșine în politică. Ne-am dorit să avem în Parlament oameni competenți, care să pună în aplicare ceea ce cetățenii le-au cerut să facă.

Cotidianul: Una dintre principalele teme ale mișcării voastre a fost lupta împotriva corupției. Care sunt principalele reforme anticorupție pe care doriți să le puneți în aplicare?

„Avem legi bune, dar nu sunt aplicate”

Tara Jovanović: Serbia are deja legi împotriva corupției. De fapt, avem un cadru legislativ bun, dar acesta nu este aplicat așa cum ar trebui. Regimul nu îl aplică, deoarece oamenii aflați la putere ar fi afectați de aplicarea acestor legi.

Pentru noi, acesta este un avantaj: nu trebuie să inventăm legi noi și nici să trecem prin proceduri legislative complicate pentru a le adopta. Legile există deja. De aceea, în ultimii doi ani, studenții au transmis același mesaj: instituțiilor, faceți-vă treaba! Avem legi și instituții, dar nu avem oameni în aceste instituții care să aplice legile așa cum au fost concepute.

Avem, așadar, un cadru anticorupție bun. Ceea ce ne trebuie sunt oameni de încredere în funcțiile-cheie. Ne-am propus să înființăm o echipă specială care să colaboreze cu procurorii, independentă și supusă unor verificări riguroase.

În plus, vrem să analizăm fiecare contract de achiziții publice, fiecare licitație și fiecare proiect derulat de regimul anterior. Vom examina documentele pentru a vedea unde au ajuns banii, cine a beneficiat de ei în interes propriu și cum s-a încălcat legea. Avem deja cadrul legal necesar. Așa că avem un sistem deja, avem doar nevoie de oamenii potriviți, iar noi credem că am găsit oamenii potriviți pentru asta.

Cotidianul: Care sunt celelalte priorități? Ce alte domenii doriți să reformați pentru a răspunde așteptărilor oamenilor care v-au susținut?

Tara Jovanović: Educația este una dintre cele mai importante priorități. Sistemul public de educație a fost slăbit în mod deliberat de regimul anterior. Mulți profesori din școli, licee și universități au suferit reduceri salariale, iar unii au fost obligați să își părăsească posturile pentru că nu erau considerați loiali regimului. Vrem să schimbăm această situație.

Sistemul de sănătate, unde nu puteai să primești un control corespunzător dacă nu cunoșteai direct doctorul.

O altă prioritate este respectarea statului de drept, a Constituției și a legilor, precum și garantarea independenței procurorilor și judecătorilor. Trebuie să ne asigurăm că sistemul judiciar funcționează independent de regimul politic. Pentru noi, acestea sunt lucruri normale, dar avem strategii concrete pentru a le pune în aplicare și pentru a începe reformele de aici.

Cred că independența justiției este cel mai important lucru, pentru că poate declanșa un efect de domino, care să se extindă asupra tuturor domeniilor programului nostru și asupra întregii țări. Trebuie să aplicăm legile și Constituția pentru a-i identifica pe cei responsabili de tragedia prăbușirii copertinei de la gara din Novi Sad.

Și, pentru că știm că chiar și președintele nostru, Aleksandar Vučić, a fost implicat în acest proiect, cred că acesta îi va avea la mână – pe el, pe fostul ministru al Construcțiilor și pe alți oameni –, așa că va exista un efect de domino. Da, începeți cu unul și lăsați restul.

Politica externă. Cum se vor raporta față de Bruxelles sau Moscova

Cotidianul: Cum definiți concret orientarea politică a Serbiei? Mai specific, ce tip de relație vreți să aveți cu Bruxelles și Moscova?

Tara Jovanović, Lista Studenților: De fapt, în acest moment ne concentrăm doar pe Serbia, pentru că, la propriu, construim țara de la zero. Deci nu va fi nicio schimbare dramatică în această direcție față de regimul anterior pentru că, așa cum am spus, nu aveam o țară funcțională. Aveam o țară doar pentru oamenii pro-regim.

Așa că acum trebuie să lucrăm la acest lucru, pentru a afla ce își doresc oamenii din Serbia, fiindcă am avut restricții mediatice, cenzură, precum și o deteriorare a sistemului public de educație. Noi vrem să avem cetățeni educați și informați înainte de a determina drumul pe care vom merge ca națiune.

Cotidianul: În primul rând ne concentrăm pe problemele interne și, după aceea, pe politica externă.

Tara Jovanović, Lista Studenților: Da, problemele interne, libertatea presei și educația publică, pentru că vrem să avem cetățeni informați. Deci, dacă avem un referendum…Vrem să avem cetățeni informați, care pot lua decizii asumate cu privire la anumite lucruri. Deci: fundație, informații și educație publică.

Aderarea Serbiei la UE – „Mergem în această direcție, dar va exista un referendum. Nu vor fi schimbări drastice momentan”

Cotidianul: Deci ar fi posibil să întrebați oamenii despre aceste subiecte, despre cele mai importante probleme, chiar și despre lucrurile externe. Înțeleg poziția ta, dar am această întrebare și vreau să te întrebi dacă poți răspunde. Partidul a fost foarte criticat pentru că nu clarifică ce înseamnă aderarea la UE. Vreau să știu dacă poți explica dacă aderarea la UE este un obiectiv pentru voi.

Tara Jovanović, Lista Studenților: De fapt, am vorbit despre asta și, așa cum am spus, referitor la relația cu Bruxelles și Mosvoca, suntem în același mod și pentru UE. Noi luptăm pentru respectarea legilor locale și pentru valorile democratice, iar acesta este un lucru complet independent de UE, pentru că aceste valori sunt ceva ce țin de fiecare țară în parte, în care fiecare țară trebuie să investească.

Deci, cum am spus, nu vom face nimic drastic diferit, mergem în această direcție, dar, ca fiecare țară, va exista momentul unui referendum înainte de a intra în UE, astfel încât să putem spune dacă vrem să intrăm sau nu. Deci va fi o decizie a publicului.

Se va reîntoarce Vučić?

Cotidianul: La final, vreau să te întreb dacă vă temeți că Vučić se va întoarce.

Tara Jovanović, Lista Studenților: Sunt încrezătoare că nu se va întoarce, pentru că am așteptat acest moment atât de mult. Am avut o situație similară în anul 2000 cu fostul președinte Milošević și cred că am învățat din acele greșeli: am schimbat regimul, dar nu am schimbat cu adevărat sistemul.

Acum, candidații noștri sunt foarte atent monitorizați de noi, studenții, de cetățeni. Aceasta este o parte monumentală din istoria noastră. Vom monitoriza politicienii ca cetățeni, pentru că acum trebuie să fim opoziția propriilor noștri candidați. Greșelile din anul 2000 sunt foarte adânc întipărite în noi, pentru că părinții noștri erau tineri în 2000 și s-au făcut greșeli, așa că știm totul despre ele și ne vom asigura că nu le repetăm.