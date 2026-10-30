Decizia premierului Luca Niculescu de a-l numi pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului (SGG) a provocat reacții critice imediate. Hotărârea, publicată joi în Monitorul Oficial, prevede preluarea postului cu începere în data de 2 noiembrie 2026. Gabriel-Ciprian Ene activează ca magistrat-asistent la Secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Adrian Toni Neacșu, avocat și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a analizat aspectele juridice ale acestei decizii. El a subliniat că magistrații-asistenți dețin grad de judecător de curte de apel și se supun acelorași restricții constituționale.

„Sunt și eu de părere că un magistrat-asistent de la ÎCCJ nu poate fi secretar general al Guvernului. (…) Constituția le interzice judecătorilor să ocupe orice altă funcție publică sau privată. Nu există juridic nici posibilitatea suspendării, nici aceea a detașării”, a precizat Adrian Toni Neacșu.

Fostul membru CSM a amintit că magistrații pot ocupa funcții externe doar prin detașare în cadrul Ministerului Justiției. Neacșu și-a exprimat speranța că Gabriel Ene a demisionat din funcția de magistrat anterior nominalizării. În caz contrar, el a avertizat că Agenția Națională de Integritate (ANI) și CSM trebuie să sancționeze starea de incompatibilitate.

Reacția USR și acuzațiile privind legăturile politice

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a formulat critici la adresa acestei numiri. El a invocat deciziile Curții Constituționale și Legea 303/2022, acte normative care interzic magistraților-asistenți preluarea altor funcții publice.

Reprezentantul USR a subliniat legăturile politice ale noului secretar general, acesta fiind soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene. Dimitriu a atras atenția asupra rolului cheie pe care îl joacă SGG în parcursul legislativ al hotărârilor și ordonanțelor de guvern.

„Lia a sunat și a capturat și Guvernul! Și-a pus omul baron la SGG! (…) Liviu Dragnea s-a chinuit ani de zile să pună mâna pe justiție. Urmașii lui au aflat că e mult mai simplu invers: o lași pe justiție să pună mâna pe Guvern”, a scris Alexandru Dimitriu.

Parcursul profesional și politic al lui Gabriel Ene

Conform informațiilor publicate aseară de Cotidianul, funcția de secretar general al Guvernului a revenit Partidului Social Democrat (PSD) în urma negocierilor din noul Executiv. Anterior activității de la instanța supremă, Gabriel Ene a profesat ca avocat în Baroul Buzău și la o casă de avocatură din București.

Traseul său include și o activitate politică semnificativă. Ene a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al PNL Buzău. Între anii 2012 și 2013, el a activat politic în calitate de consilier local în Buzău și a deținut funcția de președinte al organizației municipale a Partidului Democrat Liberal (PDL).

Declarația de avere a lui Gabriel Ene indică proprietăți funciare și imobiliare în județele Buzău și Bihor, deținute inclusiv împreună cu soția sa, deputata PSD Gabriela Corina Ene. Mandatul noului secretar general al Guvernului are rang de ministru, conform Deciziei semnate de Luca Niculescu.