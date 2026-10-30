Pentagonul investighează un presupus atac cibernetic. Defecțiuni misterioase ale congelatoarelor unei baze militare americane

Pentagonul investighează un presupus atac cibernetic asupra congelatoarelor unei baze militare și colaborează cu autoritățile franceze la anchetă, după un atac cibernetic similar asupra frigiderelor unor supermarketuri franceze.

Atacurile cibernetice au vizat sistemele de refrigerare conectate la internet și au stricat alimentele din bazele militare americane, transmite Reuters.

Același tip de atacuri au perturbat activitatea supermarketurilor din Franța, ridicând îngrijorări cu privire la securitatea unităților de răcire controlate de la distanță.

Un oficial a declarat că anchetatorii militari sunt în contact cu omologii lor francezi cu privire la un atac cibernetic similar asupra congelatoarelor comerciale care a perturbat funcționarea supermarketurilor din Franța la începutul acestei luni.

Când a fost întrebat despre anchetă, Pentagonul a declarat că o unitate a Comandamentului Cibernetic, forța cibernetică a armatei, „lucrează în strânsă coordonare cu partenerii interagenții și cei din domeniul aplicării legii”.

Divizia de Investigații Criminale a declarat că Biroul său de Investigații Cibernetice a fost implicat în anchetă și colaborează cu forțele de ordine franceze pentru a înțelege mai bine „pana de alimentare cu energie electrică din Europa”.

Defecțiunile de la sfârșitul lunii august din Statele Unite au afectat cel puțin șase baze militare, unde militarii și familiile lor cumpără alimente.

Congelatoarele nu au încetat pur și simplu să funcționeze. În schimb, temperaturile de răcire au crescut brusc peste noapte, lăsând kilograme de alimente să se strice până dimineață.

O postare făcută pe contul de Facebook al bazei militare Fort Huachuca, o bază militară activă a Armatei Statelor Unite, situată în comitatul Cochise din sud-estul statului Arizona, la aproximativ 24 km nord de granița cu Mexicul, a explicat pe 26 august că congelatoarele sale intraseră în modul de dezghețare, încălzind alimentele din interior.

Incidentele și posibilitatea unui sabotaj cibernetic au fost raportate pentru prima dată pe 28 august de un blog de știri.

Implicarea anchetatorilor militari și contactele acestora cu autoritățile franceze au fost relatate și de ziarele Stars and Stripes și Daily Telegraph din Marea Britanie.

Martori la haosul provocat de o astfel de manipulare de la distanță a temperaturilor din depozitele frigorifice, Inițiativa Globală pentru Siguranța Alimentară, un organism din industrie, a solicitat o atenție sporită asupra siguranței alimentare.

Hackerii au sabotat anterior frigidere și congelatoare în Statele Unite și în alte părți.

Veriga slabă

Problema pare să se afle la bază în controlere.

Un controler este un dispozitiv hardware sau un circuit electronic care monitorizează, reglează și controlează funcționarea unui sistem, a unui aparat sau a unui flux de date. Acesta preia semnale de intrare, le procesează și trimite comenzi către elementele de execuție.

Acestea au fost inițial concepute ca interfețe izolate, care urmau să fie deservite de un tehnician prezent în persoană.

Cu toate acestea, ulterior au fost conectate la aplicații și conexiuni de internet, permițând utilizatorilor să ajusteze temperaturile unităților de refrigerare de la distanță.

Această expunere online nu este specifică sistemelor de răcire. Manipulări similare ar putea afecta și alte sisteme industriale conectate la internet.

Eșecul actualizării acestor sisteme a exacerbat vulnerabilitatea lor la atacurile cibernetice.

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