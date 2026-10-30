Bani fără număr de la Primăria Otopeni pentru o firmă de casă. Peste un milion de lei într-o singură zi pe atribuiri directe

Ultimele două, atribuite în aceeași zi, vizează cumpărarea unor stații de autobuz și închirierea unor echipamente de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă.

Primul contract are o valoare de 747.800 de lei și prevede cumpărarea a 26 de stații de autobuz. Toate au lungimea de trei metri, însă diferă lateralele. Nouă dintre ele sunt fără laterale închise, iar restul de 17 cu laterale închise. O stație de autobuz fără laterale închise valorează 28.500 lei, în timp ce una cu laterale închise costă 28.900 de lei.

Cotidianul a cercetat achiziții asemănătoare de anul acesta pe SEAP și a descoperit că alte primării au achiziționat stații de autobuz la prețuri mai reduse.

Spre exemplu, Comuna Chirnogi din județul Călărași a cumpărat o stație de autobuz de 3,3 metri lungime, cu pereți laterali, lumină, panou solar și montaj inclus cu 15.000 de lei.

Totodată, Comuna Icușești din județul Neamț a achiziționat o stație de autobuz de 3,5 metri lungime cu sticlă securizată și transport și montaj incluse în preț cu suma de 11.000 de lei. Aceeași comună a cumpărat o bancă de 4,3 metri lungime și aceleași caracteristici cu 15.000 de lei.

Comuna Schitu din Giurgiu a găsit o ofertă și mai ieftină. Instituția a cumpărat două stații de autobuz a câte 7.000 de lei bucata.

În ceea ce privește echipamentele de iluminat festiv închiriate de Primăria Otopeni cu 269.900 lei de la Upper Level SRL, acestea pot fi consultate mai jos:

Primarul de-o viață al Otopeniului

Primăria Otopeni este condusă începând din 1996 de primarul liberal Constantin Silviu Gheorghe. În noiembrie 2022, DNA îl trimitea în judecată pentru abuz în serviciu. Procurorii susțineau la acel moment că primarul și un director executiv din primărie „și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară și ar fi acceptat la plată și ar fi achitat în mod nelegal suma totală de 35.916.006 lei” într-un contract derulat de Primăria Otopeni.

Anchetatorii mai susțineau că cei doi ar fi beneficiat de ajutorul altor persoane cercetate în dosar, care „fie ar fi întocmit sau semnat diverse documente (acte adiționale, centralizator al lucrărilor, devize cu situația lucrărilor privind organizarea de șantier, etc.), fie ar fi pus la dispoziția funcționarilor diferite înscrisuri (facturi, devize, etc.) care să justifice efectuarea plăților nelegale”.

Dosarul se află și acum pe rolul Tribunalului București. Următorul termen va avea loc pe 13 noiembrie.

Am încercat să obținem un punct din partea acestuia. Edilul nu a putut fi contactat telefonic și nu a răspuns nici solicitării prin mesaj a redacției. De asemenea, numărul de telefon al primăriei nu funcționează. Redacția a încercat de mai multe ori să sune, însă primea un ton de respingere încă din primele secunde.

Cine deține firma aflată în preferințele Primăriei Otopeni

Upper Level SRL este o companie înființată în 2012 și îl are ca asociat unic și administrator pe Mihai Feraru. Domeniul său de activitate este de „lucrări de instalații electrice”, însă compania are și alte 438 de coduri CAEN secundare, potrivit termene.ro.

La adresa firmei mai funcționează și alte trei companii, potrivit aceleiași surse.

Anul trecut, Upper Level SRL a avut o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei, iar în 2024 3,8 milioane de lei. De asemenea, în 2025 a raportat un număr mediu de nouă angajați, cu doi mai mulți față de anul 2024.

La fel ca primarul Constantin Silviu Gheorghe, nici Mihai Feraru nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Numărul de telefon afișat pe un site de prezentare a firmei nu funcționează, iar în SEAP este notat un număr de telefon invalid.

Bani fără număr de la Primăria Otopeni pentru Upper Level SRL

În 2026, Upper Level SRL a încasat din atribuiri directe din partea Primăriei Otopeni peste 3,3 milioane de lei pentru contracte care dintre care mai diverse. Astfel, pe lista contractelor obținute se numără reparații sau igienizare pentru locuri de joacă, oglinzi stradale sau servicii de îndepărtare graffiti.

Lista achizițiilor directe din 2026 este:

14 iulie: Lucrări de marcaj rutier (809.640 lei)

16 iulie: Servicii de îndepărtare graffiti (264.352,23 lei)

27 iulie: Servicii de curățare și igienizare a locurilor de joacă și mobilierului urban din orașul Otopeni (264.384 lei)3 august: Achiziție sistem liniar de reducere a vitezei (269.225 lei)

12 august: Achiziție oglinzi stradale (123.800 lei)

19 august: Panouri de semnalizare și alte articole conexe (200.000 lei)

9 septembrie: Lucrări de reparare a spațiilor de recreere și a locurilor de joacă din orașul Otopeni (132.000 lei)

1 octombrie: Achiziție panou fonoabsorbant (214.466,40 lei)

21 octombrie: Servicii de întreținere și de reparații a mijloacelor de semnalizare rutieră (67.500 lei)

26 octombrie: Adăposturi stații transport public (747.800 lei)

26 octombrie: Servicii de închiriere de sisteme/echipamente de iluminat festiv sărbători de iarnă 2026-2027 (269.900 lei)

Rețeta a fost aceeași și în anii precedenți. Spre exemplu, în 2025, compania a încasat din partea Primăriei Otopeni peste 4,5 milioane de lei. Achizițiile au fost diverse: de la amenajări de zone de fitness sau locuri de joacă, până la împrejmuiri cu garduri metalice sau panouri de semnalizare.

Listă achizițiilor din 2025: