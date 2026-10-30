Iulian Lorincz: Votul PNL pentru Luca Niculescu, o greșeală/ USR va avea propriul candidat la prezidențiale

Invitat la Podcasturile Cotidianul, Iulian Lorincz, deputat USR și candidat pentru un loc în Biroul Național al USR la congresul de sâmbătă, a declarat că 100% USR va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale din 2030, ceea ce înseamnă că formațiunea condusă de Dominic Fritz nu-l mai susține pe Nicușor Dan pentru încă un mandat la șefia României. El a adăugat că PNL a greșit atunci când a votat investirea guvernului Luca Niculescu.

Iulian Lorincz spune că guvernul Luca Niculescu este unul PSD, cu doi premieri. „Cine nu a rezistat la apă fiartă este PNL. Ei au decis să voteze acest guvern, drept urmare a trecut. Iată, avem un guvern PSD, pentru că, din punctul meu de vedere, pare că există doi premieri: unul la Kiseleff și unul la (Palatul – n.red.) Victoria.

Întrebat dacă există un premier și la Palatul Cotroceni, deputatul USR spune că este curios „de câte ori Luca Niculescu, înainte să ia o decizie, îl sună pe președintele României, Nicușor Dan”.

Iulian Lorincz: Bolojan putea măcar să condiționeze votul pentru guvernul Luca Niculescu. A fost un cec în alb

El adaugă că argumentul PNL al nevoii de rectificare bugetară pentru a vota guvernul Niculescu nu stă în picioare. El cataloghează decizia liberalilor drept „o greșeală”.

„Dacă nu se putea face rectificarea bugetară în Parlament, am fi înțeles. Dar exista o posibilitate să faci rectificare bugetară în Parlament în două etape. Schimbând Codul administrativ în așa fel încât să modifici Codul administrativ ca să oferi posibilitatea guvernului să emită ordonanțe de urgență și pe chestiuni ce țin de rectificare bugetară, pentru că nu este o chestiune interzisă în Constituție. Pe lângă faptul că au votat (PNL – n.red.), puteau măcar să spună: «Dom’le, nu-l vrem pe Zamfir de la PSD la Economie, nu-l vrem pe Marian Neacșu la Interne, că a avut o condamnare definitivă».

PNL și dl Bolojan puteau măcar să condiționeze: «Da, dom’le, vă dăm acest vot dacă nu îi puneți pe acești indivizi». A fost un cec în alb și, din punctul meu de vedere, este o greșeală a PNL care trebuie explicată susținătorilor dânșilor”, spune Iulian Lorincz.

Întrebat dacă i-a deranjat votul PNL pe legea ANI, prin care Dominic Fritz a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei, Iulian Lorincz spune că „ne-a iritat foarte tare pentru că tot trecea legea”.

„Erau suficiente voturi fără PNL. Era despre mesajul pe care îl transmiți în societate, era mult mai bine ca PNL și USR să transmită la unison acel mesaj”.

Iulian Lorincz (USR): Cu siguranță nu vom iniția și nu vom semna o moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu cu AUR

Cât despre o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului Luca Niculescu, Iulian Lorincz spune că „USR nu are suficiente semnături”.

Cotidianul: Împreună cu AUR, ați mai făcut-o la guvernul Cîțu.

Iulian Lorincz: Și a fost o greșeală. A fost o greșeală pe care nu o vom repeta. Și e bine să înveți din greșeli.

Cotidianul: USR nu va vota o moțiune cu AUR?

Iulian Lorincz: Ați spus depunem sau votăm? Noi putem vota o moțiune, că până la urmă, dacă se depune o moțiune… Nu avem o decizie a Comitetului Politic în momentul de față, deci nu vreau să angajez partidul într-o declarație, dar există posibilitatea să votăm o moțiune împotriva PSD. Dar, cu siguranță, nu vom iniția și nu vom semna cu AUR și nu ne vom asocia cu partidul AUR.

Cotidianul: Dar cu PNL împreună?

Iulian Lorincz: Există posibilitatea asta, desigur că… Dar înțeleg că Partidul Național Liberal a semnat un acord prin care spune că nu va semna și nu va vota o moțiune timp de șase luni.

Relația USR-Nicușor Dan „s-a răcit”

Despre relația USR cu președintele Dan, cel pentru care au debarcat-o pe fosta președintă Elena Lasconi, Iulian Lorincz spune că „s-a răcit” și că are „o apreciere constantă față de PSD”.

„Eu o spun din ceea ce observ. Eu nu am avut o discuție cu președintele României, Nicușor Dan, dar ceea ce observ în interiorul partidului și în atitudinea pe care o are public față de PSD este o apreciere constantă față de PSD și puține vorbe despre domnul Bolojan, despre PNL, despre USR. E o chestiune pe care dânsul va trebui să o explice votanților în momentul în care va cere votul pentru al doilea mandat în 2030. S-a răcit relația și este un lucru pe care nu îl putem nega.

„Pozițiile ciudățele ale lui Nicușor Dan ne-au distanțat”

Întrebat despre semnalele apropierii dintre Nicușor Dan și PSD, liderul USR a enumerat mai multe momente, printre care moțiunea de cenzură PSD-AUR, numirile la șefia marilor parchete, dar și poziția față de dezvăluirile Recorder legate de șeful SPP, Lucian Pahonțu.

„În primul rând, faptul că, în momentul în care s-a depus moțiunea de cenzură sau înainte, când se critica foarte mult această guvernare și PSD pregătea moțiunea de cenzură cu AUR, n-a existat nicio poziție publică a domnului Nicușor Dan. Și, în momentul în care a căzut guvernul, domnul Nicușor Dan a împărțit vina cumva egal pentru toate partidele, în condițiile în care nu este așa. Vinovații pentru faptul că a picat acel guvern și faptul că am avut cinci luni de criză politică au fost cei de la PSD împreună cu AUR. Din punctul meu de vedere, nu a fost drept față de noi.

Apoi, acele numiri de procuror-șef la DNA, DIICOT. Nu poți să te grăbești la niște numiri atât de importante și, până la urmă, inclusiv votanții dânsului, societatea civilă, toți le-au spus: sunt niște probleme pe care se pare că nu le-a… ori nu le-a băgat în seamă, inclusiv poziția legată de domnul Pahonțu. Sunt niște poziții ciudățele ale domnului președinte Nicușor Dan care ne-au distanțat”, precizează Iulian Lorincz.

El adaugă că 100% USR va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale din 2030.