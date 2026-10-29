Putin anunță că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: „În Europa există oameni care nu vor să provoace Rusiei o înfrângere strategică”

„Cineva dorește ca în Baltica să se creeze aceeași situație ca în Golful Persic sau în Strâmtoarea Ormuz? Noi nu dorim acest lucru, dar vom răspunde oricărei provocări”

Teo Voicu
Putin anunță că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: „În Europa există oameni care nu vor să provoace Rusiei o înfrângere strategică”

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„Cineva dorește ca în Baltica să se creeze aceeași situație ca în Golful Persic sau în Strâmtoarea Ormuz? Noi nu dorim acest lucru, dar vom răspunde oricărei provocări”

Rusia este „pregătită” de război cu Europa, deși nu îl dorește, a declarat joi președintele Vladimir Putin, precizând că „cineva” își dorește să creeze în Marea Baltică aceeași situație ca în Golful Persic sau în Strâmtoarea Ormuz. Putin a precizat însă că, în Europa, există și „oameni care nu vor să provoace Rusiei o înfrângere strategică”, ci doresc un dialog constructiv.

„Mulți vorbesc doar despre pregătirea pentru război până în 2030. Este corect? Nu. Noi, în primul rând, suntem pregătiți, dar nu dorim în niciun fel un război cu Europa”, a afirmat Putin la conferința de presă de la finalul summitului Rusia–Africa (citate conform Interfax), notează Moscow Times.

Potrivit președintelui rus, înfrângerea strategică a Rusiei până în 2030 este „puțin probabilă”, iar Moscova susține orice demers de refacere a relațiilor cu Europa, atât în ansamblu, cât și cu anumite țări.

„Iar dacă lucrurile vor merge prea departe, nu va exista deloc niciun învingător. Să nu uită nimeni acest lucru”, a spus Putin.

Rusia, a adăugat el, nu ar dori ca în Marea Baltică să se creeze o situație asemănătoare celei din Golful Persic și susține respectarea dreptului internațional. „Altfel, va exista o situație asemănătoare celei din Strâmtoarea Ormuz.”

„În Europa există oameni care nu vor să provoace Rusiei o înfrângere strategică”

„Cineva dorește ca în Baltica să se creeze aceeași situație ca în Golful Persic sau în Strâmtoarea Ormuz? Noi nu dorim acest lucru, dar vom răspunde oricărei provocări”, a spus Putin.

El a adăugat că situația din Marea Baltică a fost discutată în cadrul discuției cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, discuție desfășurată la inițiativa acestora.

„Știu că ulterior s-au ridicat critici la adresa lor, dar nu este treaba noastră să evaluăm, împreună cu dumneavoastră, dacă este corect sau greșit. Consider că este corect.

Într-un final, în Europa există oameni care nu doresc să îi provoace Rusiei o înfrângere strategică, așa cum fac unii, ci doresc să stabilească un dialog constructiv”, a adăugat președintele.

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