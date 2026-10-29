A murit Sir Patrick Stewart, unul din marii actori shakespearieni ai generației sale. Celebru pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek. Avea 86 de ani

Actor britanic de teatru, film și televiziune, celebru pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek și profesorului Charles Xavier din seria X-Men. A fost unul dintre marii actori shakespearieni ai generației sale.

Presa internațională a anunțat pe 29 octombrie 2026 moartea sa, la vârsta de 86 de ani. Potrivit purtătoarei sale de cuvânt, actorul a murit la Los Angeles, după o perioadă de boală care a implicat Alzheimer și demență cu corpi Lewy.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanta sa, în ultimele momente a fost înconjurat de familie și prieteni.

Moartea și moștenirea artistică

Stewart a reușit o performanță rară: a păstrat prestigiul unui actor format în teatrul clasic și, în același timp, a devenit o figură centrală a culturii populare mondiale. Picard a reprezentat inteligența, diplomația și responsabilitatea morală într-un univers SF, în timp ce profesorul Xavier a întruchipat idealul conviețuirii între oameni și cei diferiți de ei.

Prin cariera sa de peste șase decenii, Stewart a demonstrat că succesul comercial și rigoarea artistică nu se exclud.

Copilăria și începuturile

Stewart a crescut într-o familie muncitoare, într-un mediu marcat de dificultăți materiale și de violența domestică a tatălui său, Alfred Stewart, fost militar în armata britanică.

Actorul a vorbit public, inclusiv în autobiografia sa, despre efectele pe care experiențele din copilărie le-au avut asupra sa.

A manifestat interes pentru teatru încă din adolescență.

A părăsit școala la 15 ani și a lucrat o perioadă ca reporter la un ziar local, apoi ca vânzător de mobilă, economisind bani pentru a-și urma vocația artistică.

În 1957 a fost admis la Bristol Old Vic Theatre School.

Viața personală și implicarea publică

Stewart a vorbit deschis despre violența domestică din familia în care a crescut și a devenit un susținător al organizației britanice Refuge, care ajută victimele violenței domestice.

Experiențele sale personale au contribuit la implicarea sa publică în această cauză.

În autobiografia Making It So, publicată în 2023, a relatat atât momentele dificile ale copilăriei, cât și drumul profesional de la teatrul regional britanic la celebritatea mondială.

A insistat asupra faptului că teatrul a rămas centrul identității sale artistice, în ciuda succesului obținut în producțiile SF și în filmele cu supereroi.

Teatrul și Shakespeare

În 1966 s-a alăturat Royal Shakespeare Company, unde a devenit unul dintre actorii importanți ai companiei.

A interpretat personaje din Shakespeare și din repertoriul clasic, construindu-și reputația cu mult înainte de consacrarea la Hollywood.

Star Trek – Jean-Luc Picard

A devenit celebru la nivel mondial în 1987, când a început să-l interpreteze pe căpitanul Jean-Luc Picard în Star Trek: The Next Generation. Serialul a avut șapte sezoane, până în 1994.

A revenit în filmele francizei și în serialul Star Trek: Picard (2020–2023).

X-Men – profesorul Charles Xavier

Din 2000 a interpretat liderul X-Men, mutantul telepat Charles Xavier, cunoscut drept Profesorul X.

Rolul l-a făcut recognoscibil pentru o nouă generație de spectatori și i-a consolidat statutul de vedetă internațională.

Alte roluri importante

I, Claudius – Sejanus.

Tinker Tailor Soldier Spy și Smiley’s People – producții de televiziune britanice.

Excalibur (1981) – Leondegrance.

Dune (1984) – Gurney Halleck.

A Christmas Carol – spectacol solo în care a interpretat toate personajele.

Logan (2017) – o revenire emoționantă în rolul profesorului Xavier, alături de Hugh Jackman.

Premii și distincții

2010: titlul de cavaler acordat de regina Elisabeta a II-a; de aici formula Sir Patrick Stewart.

Premiile Laurence Olivier: două distincții pentru activitatea teatrală, potrivit biografiilor sale profesionale.

Premiul Grammy: pentru activitatea sa în domeniul înregistrărilor audio.

Premii Emmy: patru nominalizări la Primetime Emmy, fără nicio victorie la această categorie.

Hollywood Walk of Fame: a primit o stea în 1996.

Record Guinness: recunoscut pentru longevitatea carierei sale în rolul unui personaj Marvel, profesorul Xavier.

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