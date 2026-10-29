VIDEO Opoziția din Albania a perturbat ședința Parlamentului cu fumigene și rachete de semnalizare. Presiuni tot mai mari asupra guvernului Rama

Membrii Partidului Democrat din Albania, aflat în opoziție, au blocat de asemenea accesul la tribună, în timp ce se vota o lege privind Banca Centrală., notează Reuters.

„Aceștia sunt criminali și merită gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc, cranii sparte și oase rupte, nu tinerii”, a declarat liderul opoziției, Sali Berisha, în discursul său, înainte ca microfonul să-i fie oprit.

Alți membri ai opoziției l-au înconjurat în timpul discursului, ținând fotografii ale protestatarilor răniți de gloanțele de cauciuc. Unii au ridicat luminițe albastre, culoarea partidului lor.

Protestele inițiate de studenți, alimentate de furia față de ceea ce este perceput ca fiind corupție guvernamentală, lipsa locurilor de muncă și standardele slabe ale educației, au cuprins centrul Tiranei de la mijlocul lunii octombrie și s-au extins în alte orașe.

Demonstranții care cer demisia lui Rama au incendiat clădiri guvernamentale și bănci, au spart vitrinele magazinelor și au smuls pavele pentru a le arunca către poliție.

Nemulțumirile, care au urmat după luni de proteste în vară, în mare parte pașnice, împotriva unui proiect imobiliar de lux pe coastă, susținut de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru Rama, care guvernează din 2013 și a câștigat un al patrulea mandat anul trecut.

Duminică, Rama a anunțat noi măsuri pentru a limita violența, inclusiv amenzi de 500.000 de leke (6.200 de dolari) pentru oricine participă la un protest care devine violent, chiar dacă nu comite personal acte de violență.

Săptămâna aceasta, protestele au fost în principal pașnice, iar o nouă manifestație este programată pentru sâmbătă.

Prim-ministrul Rama a făcut din nou apel la studenți pentru dialog și a introdus noi măsuri economice, precum combustibili mai ieftini și mai mulți bani pentru familiile sărace, în încercarea de a opri violențele din stradă.

Bătaie în Parlamentul albanez

Nu este primul incident din Parlamentul Albaniei. În urmă cu o săptămână, deputații albanezi au ajuns să se răfuiască în plenul Parlamentului, în timp ce opoziția cerea oprirea ședinței și acuza autoritățile de violențe împotriva manifestanților.

Incidentele au avut loc joi, după o săptămână de tensiuni la Tirana, în care studenți și alți protestatari au cerut demisia premierului Edi Rama. În confruntările din ultimele zile au fost rănite peste 300 de persoane, inclusiv numeroși polițiști, iar zeci de manifestanți au fost arestați, potrivit informațiilor transmise de AFP, preluate de News.ro.

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