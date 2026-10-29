PRIMA NEWS Sebastian Burduja: Deficitul bugetar şi măsurile luate de Guvern au avut un cost pentru fiecare român

Sebastian Burduja a comentat declaraţia liderului UDMR, Kelemen Hunor, la Prima News, potrivit căruia deficitul bugetar lăsat de guvernarea Marcel Ciolacu reprezintă o parte importantă a moştenirii economice cu care se confruntă actuala guvernare.

„E o realitate, nu o poate nega nimeni”, a afirmat fostul ministru al Energiei, referindu-se la situaţia bugetară şi la consecinţele politicilor economice anterioare.

Sebastian Burduja: Măsurile au avut costuri politice şi sociale

Potrivit lui Burduja, măsurile adoptate pentru gestionarea situaţiei economice au presupus costuri pentru mai multe categorii, de la lideri politici şi partide până la cetăţeni.

El l-a menţionat pe premierul Ilie Bolojan, vorbind despre costul personal asociat deciziilor luate, dar şi despre efectele politice asupra Partidului Naţional Liberal.

„Şi faptul că în guvernarea anterioară au fost luate măsuri foarte dure, inclusiv un cost personal pentru Ilie Bolojan şi un cost politic pentru Partidul Naţional Liberal şi, bineînţeles, cel mai important, cu un cost pentru fiecare român”, a declarat Sebastian Burduja.

Fostul ministru a pus aceste consecinţe în legătură cu deciziile economice luate anterior, pe care le-a caracterizat drept politici imprudente.

„Astea sunt consecinţa unor politici imprudente, ca să nu spun mult mai rău, anterioare”, a adăugat acesta.

Deficitul bugetar, în centrul dezbaterii politice

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici”, difuzată de Prima News şi prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu, în contextul discuţiilor despre situaţia bugetară a României şi despre măsurile necesare pentru gestionarea deficitului.

Deficitul bugetar reprezintă diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile statului atunci când cheltuielile sunt mai mari decât încasările. Un nivel ridicat al acestuia poate determina autorităţile să adopte măsuri de ajustare fiscală, prin modificări ale cheltuielilor publice, ale taxelor sau printr-o combinaţie a acestora.

În intervenţia sa, Sebastian Burduja a susţinut că efectele deciziilor economice anterioare nu se limitează la nivelul finanţelor publice, ci se reflectă şi în costurile suportate de cetăţeni. Afirmaţiile sale se înscriu în dezbaterea politică privind responsabilitatea pentru situaţia bugetară şi consecinţele măsurilor adoptate pentru reducerea deficitului.

Declaraţia nu detaliază însă ce măsuri concrete are în vedere Burduja atunci când vorbeşte despre costurile suportate de români şi nici modul în care acestea se distribuie între diferitele categorii ale populaţiei.

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