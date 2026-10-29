Noi pierderi pentru aviația rusă: Ucraina susține că a distrus două avioane Su-34 cu rachete Neptun. Bilanțul ajunge la 50 de aeronave eliminate

Potrivit Marinei ucrainene, cele două avioane se aflau la baza Regimentului 11 Aviație Mixtă al Rusiei, în apropierea localității Oktiabrski. Unitatea face parte din Divizia 4 Aviație Mixtă a Armatei 4 din cadrul Forțelor Aeriene ruse.

Su-34 este unul dintre principalele tipuri de aeronave folosite de Rusia pentru lansarea bombelor aeriene ghidate asupra orașelor ucrainene, a localităților de pe linia frontului și a pozițiilor militare. Distrugerea unor astfel de avioane poate reduce capacitatea Moscovei de a desfășura aceste atacuri, iar înlocuirea aparatelor pierdute presupune timp și resurse importante.

Rusia ar fi pierdut 50 de avioane Su-34 distruse sau avariate de la începutul invaziei

La 22 octombrie, Rusia avea în serviciu aproximativ 140 de avioane Su-34, în diferite versiuni, inclusiv modelul modernizat Su-34M. Estimarea aparține Direcției principale de informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR).

Conform aceleiași instituții, de la începutul invaziei ruse la scară largă, Ucraina a distrus complet 43 de avioane Su-34 și a avariat alte șapte. HUR consideră că aceste pierderi sunt semnificative pentru flota rusă, deoarece refacerea ei necesită un ciclu de producție îndelungat, resurse financiare substanțiale și cooperare industrială specializată.

Agenția de informații militare estimează că Rusia poate produce anual între 14 și 18 avioane Su-34. Potrivit calculului prezentat de HUR, numărul aeronavelor distruse de la începutul invaziei echivalează cu aproximativ doi ani și jumătate până la trei ani de producție.

În pofida pierderilor raportate, Rusia continuă să producă și să modernizeze aceste avioane pentru a-și menține flota și a susține atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Un alt atac ucrainean cu rachete Neptun a vizat aerodromul Borisoglebsk

Atacul de la Marinovka vine după o operațiune desfășurată pe 15 octombrie împotriva aerodromului militar Borisoglebsk, din regiunea rusă Voronej. În acel caz, au fost distruse patru avioane de bombardament Su-34M și au fost avariate alte două, potrivit informațiilor prezentate în relatarea Kyiv Independent. Și acel atac a fost efectuat cu rachete Neptun.

Neptun este o rachetă de croazieră lansată de la sol, dezvoltată de Ucraina. Sistemul a devenit cunoscut în special după ce a fost folosit pentru atacul care a dus la scufundarea navei-amiral rusești din Marea Neagră, Moskva, în 2022.

Ulterior, Ucraina a dezvoltat o versiune cu rază de acțiune extinsă, capabilă să lovească ținte aflate la distanțe de până la 1.000 de kilometri.