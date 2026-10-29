VIDEO Zece marinari sunt blocați de peste trei luni în Portul Constanța. Nu și-au primit salariile din aprilie, iar doi au probleme grave de sănătate

Marinarii nu și-au primit salariile din aprilie, iar familiile din Siria au rămas fără bani

Lipsa salariilor afectează nu doar echipajul, ci și familiile marinarilor, care depind de banii trimiși de aceștia. Comandantul navei, Abdull Rahman Dilh, spune că apropiații lor nu mai au venituri de mai multe luni.

„Familiile noastre sunt acasă, în Siria. Ei nu au bani de șase luni, de șase luni ei nu ne-au dat bani”, a declarat comandantul.

Situația de la bord este și mai dificilă din cauza lipsei combustibilului necesar generatoarelor. Fără acesta, marinarii se confruntă cu întreruperea alimentării cu energie electrică, în timp ce temperaturile urmează să scadă.

„Familia mea nu are mâncare acasă. Aici, condițiile de trai sunt dificile. Se apropie iarna, scad temperaturile și nu avem combustibil pentru a porni generatoarele. Suntem în blackout”, a povestit Jaafar Ismail, ofițer mecanic.

Doi dintre cei zece membri ai echipajului au probleme grave de sănătate și au nevoie de îngrijiri medicale. Cu toate acestea, marinarii nu pot părăsi nava până când nu este stabilită o variantă care să asigure menținerea acesteia în siguranță.

De ce nu pot pleca cei zece marinari de pe nava abandonată

Deși echipajul vrea să se întoarcă în Siria, plecarea tuturor marinarilor ar lăsa nava fără personalul necesar pentru siguranță. Bogdan Enciu, agentul navei, spune că se caută o soluție pentru repatriere, însă procedurile nu permit ca vasul să rămână fără supraveghere.

„Încercăm să-i trimitem acasă, să găsim o soluție, nu știm exact. Conform regulamentului internațional, nu au voie să părăsească nava, nu poți să lași o navă fără echipaj de siguranță. Trebuie să aibă cineva grijă de ea dacă se întâmplă vreun incident la bordul navei”, a explicat Bogdan Enciu.

Adrian Mihălcioiu, liderul ITF România, a precizat, conform Digi24, că reducerea numărului de marinari de la bord trebuie aprobată de Autoritatea Navală Română (ANR). În plus, trecerea navei în conservare necesită acordul Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC).

Până la obținerea aprobărilor, echipajul rămâne la bord, chiar dacă membrii săi nu își mai primesc salariile și doi marinari au probleme grave de sănătate.

Vânzarea navei nu s-a finalizat, iar fostul proprietar a reținut vasul

Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, situația a apărut în urma unei tranzacții între doi proprietari, care nu s-a încheiat conform înțelegerii. Cel care a preluat nava nu ar fi plătit banii, iar fostul proprietar a reținut vasul.