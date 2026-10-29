PRIMA NEWS Kateryna Kusmarova, jurnalistă din Ucraina, despre primele zile ale războiului: „Încercam să-mi aleg rochia pentru balul de absolvire”

Kateryna Kusmarova a povestit, la Prima News, cum îşi aminteşte începutul războiului şi felul în care viaţa sa s-a schimbat în doar câteva ore. La acel moment, preocupările sale erau cele obişnuite pentru o adolescentă care se apropia de finalul liceului.

„Când a început războiul la scară largă, împlinisem 17 ani. Era 12 februarie, iar pe 24 februarie a început războiul la scară largă. Mă pregăteam pentru examene, pentru că eram la liceu. Încercam să-mi aleg rochia pentru balul de absolvire şi învăţam să dansez, ştii, pentru balul de absolvire”, a relatat jurnalista.

Primele semne ale schimbării au apărut chiar în dimineaţa în care trebuia să meargă la şcoală. Profesoara sa i-a trimis un mesaj prin care a anunţat-o că orele nu se mai desfăşoară, deoarece începuse invazia rusă.

„Îmi amintesc că, în prima zi, nici măcar nu am ajuns la şcoală. Am primit un mesaj de la profesoara mea, în care îmi scria că în acea zi începuse războiul la scară largă şi că nu urma să mergem la şcoală”, a povestit Kusmarova.

Primele zile, marcate de lipsa alimentelor şi de lupte

Pe lângă incertitudinea provocată de război, una dintre primele probleme cu care s-a confruntat familia jurnalistei a fost aprovizionarea cu alimente. Oamenii au încercat să cumpere provizii, temându-se că nu vor mai putea găsi produsele necesare în magazine.

„În acea zi, încercam să cumpărăm cât mai multe alimente, ca să ne facem provizii, da, ca să avem ce mânca, pentru că în primele zile aceasta a fost o problemă. Nu mai aveam alimente în magazine”, a explicat ea.

Kusmarova este originară din Harkiv, un oraş ucrainean situat în apropierea graniţei cu Rusia, la aproximativ 20 de kilometri de aceasta, potrivit relatării sale. Poziţia geografică a făcut ca localitatea să fie expusă încă din primele zile ale invaziei.

Jurnalista a povestit că trupele ruseşti au ajuns rapid la periferia oraşului, iar unele grupuri de soldaţi au pătruns în interiorul acestuia. De la fereastra locuinţei sale, ea a putut vedea confruntări armate, fără să înţeleagă atunci amploarea evenimentelor la care asista.

A aflat abia mai târziu ce se întâmplase în apropierea casei

La momentul respectiv, adolescenta nu a realizat pe deplin ce însemnau scenele pe care le vedea. Abia după aproximativ un an, mama sa i-a explicat că în zonă avuseseră loc mai multe confruntări armate de mică amploare.

„Îmi amintesc cum, de la fereastră, am văzut mici confruntări armate cu ruşii, dar, la momentul respectiv, nu înţelegeam ce se întâmplă”, a spus jurnalista. „Abia după aproximativ un an, cred, mama mi-a spus că avuseseră loc câteva confruntări armate de mică amploare. Iar eu am reacţionat spunând: «Bine»”, a adăugat ea.

Mărturia jurnalistei surprinde felul în care începutul războiului a întrerupt brusc viaţa obişnuită a unui adolescent din Harkiv. Planurile pentru examene şi absolvire au fost înlocuite de grija pentru procurarea alimentelor şi de confruntarea cu o situaţie pe care, în primele momente, nici măcar nu o putea înţelege pe deplin.