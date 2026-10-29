Luca Niculescu, discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după atacul cu drone asupra navei grecești în Marea Neagră

„Am avut astăzi o convorbire telefonică substanțială cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, căruia i-am transmis aprecierea pentru cooperarea constantă și sprijinul acordat României.”, a scris premierul României, pe Facebook.

Acesta spune că a discutat cu Rutte despre deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre, precum și despre intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul Estic al NATO.

„Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat.”, mai scrie Niculescu.

Premierul a reafirmat angajamentul României de a-și consolida capacitățile de apărare și reziliența, inclusiv prin îndeplinirea angajamentului asumat la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

„I-am mulțumit Secretarului General și aliaților NATO pentru atenția constantă acordată securității Mării Negre, reflectată inclusiv în consultările recente și în măsurile suplimentare anunțate pentru consolidarea capacităților de supraveghere și recunoaștere în regiune.”, a adăugat șeful Executivului.

De asemenea, precizează Luca Niculescu, au fost purtate discuții pe marginea importanței continuării sprijinului pentru Ucraina în apărarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale.

Atac cu drone maritime în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei

O navă portcontainer deținută de o companie grecească s-a scufundat miercuri în Marea Neagră în urma unui atac executat cu drone maritime în apropierea coastelor Bulgariei, conform informațiilor transmise de Guvernul de la Sofia și preluate de agenția de presă Reuters.

Incidentul reprezintă cel mai recent atac dintr-o serie de lovituri îndreptate împotriva navelor comerciale care tranzitează sectorul vestic al Mării Negre în cursul acestei luni.

În prezent, nu a fost stabilită cu exactitate identitatea celor care au efectuat atacul militar, însă evenimentul sporește îngrijorările internaționale legate de impactul războiului dus de Rusia în Ucraina asupra transportului maritim comercial din regiune.

Cargoul CONTSHIP JET, înregistrat sub pavilion liberian, transporta un încărcătură alcătuită din 421 de containere în momentul în care a fost avariat grav de loviturile a trei drone maritime.

Incidentul s-a produs în timp ce ambarcațiunea tranzita Zona Economică Exclusivă (ZEE) a Bulgariei, fără a pătrunde însă în apele teritoriale ale statului bulgar. Nava efectua o cursă comercială din portul Haifa din Israel către portul Constanța din România.

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