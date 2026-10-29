FOTO Halloween în Grădina Botanică din București. Dovleci, vrăjitoare, surprize pentru copii și lumini spectaculoase la Lumina Park

Copiii vor putea sculpta dovleci și participa la ateliere

Programul de Halloween include ateliere în care copiii vor putea decora sau sculpta dovleci, pe care îi vor lua acasă la final. Organizatorii îi încurajează pe vizitatori să vină costumați în vrăjitoare, fantome sau vampiri, iar cei care vor să-și completeze ținuta vor găsi în parc măști și pelerine de supereroi.

Cei care vor să intre în atmosfera sărbătorii fără să vină costumați de acasă vor putea participa și la activități de pictură pe față. Pentru o pauză după plimbarea printre instalații, parcul va avea și o zonă de food & drinks, cu preparate de sezon, inclusiv plăcinte cu dovleac și alte delicii de toamnă.

Vizitatorii se vor putea bucura de instalații luminoase inspirate din numeroase culturi ale lumii

Lumina Park combină instalațiile luminoase cu muzica și decorurile tematice, fiecare zonă a traseului având propria identitate vizuală și sonoră. Parcul include și elemente interactive și educative, iar conceptul „Ocolul Pământului” îi poartă pe vizitatori printre reprezentări inspirate din diferite culturi.

Programul se prelungește până la ora 24:00 pe 31 octombrie

Lumina Park – Ocolul Pământului poate fi vizitat în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” de marți până duminică, între orele 19:00 și 22:00, până în februarie. Ultima intrare este la ora 21:00, însă sâmbătă, 31 octombrie, vizitatorii vor putea rămâne în parc până la miezul nopții.

Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial, lumina-park.ro.