Marea deblocare a banilor, anunțată de Niculescu. Vineri s-ar putea deschide robinetul pentru domeniile importante

„Am dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar, şi anume că sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre. Şi astăzi am decis, după discuţiile pe care le-am avut şi cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi evident cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situaţia urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanţărilor din domeniile prioritare”, a spus premierul în cadrul evenimentului, conform News.ro.

Luca Niculescu a insistat asupra faptului că funcționarea sistemului de Sănătate nu trebuie afectată de problemele de finanțare și că nici personalul medical și nici pacienții nu trebuie să întâmpine dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor și a anunțat că decizia privind rectificările va fi adoptată în ședința de Guvern de vineri.

„Nici personalul medical, nici pacienţii români nu trebuie să se confrunte cu dificultăţi în acordarea îngrijirilor şi tratamentelor, iar în şedinţa de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare vom avea încheiate atât prezentarea situaţiei financiar-bugetare a ţării, cât şi următoarea rectificare bazată pe date”, a precizat premierul Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu: Finanțarea Sănătății trebuie privită ca o investiție pe termen lung

Vorbind despre finanțarea sistemului medical, Luca Niculescu a spus că, deși România trece printr-o perioadă de constrângeri bugetare, banii pentru Sănătate, spitale, servicii medicale și pregătirea personalului sanitar trebuie priviți ca investiții în viitor, nu doar ca simple cheltuieli de la buget.

„Sunt investiţii pe termen lung în viitorul naţiunii române. Deci este nevoie să redefinim modul în care privim sistemul medical, chiar dacă ne confruntăm, după cum se ştie, cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanţarea acestui domeniu ca prioritate. Potrivit unui studiu OCDE, care a fost publicat anul trecut, fondurile alocate Sănătăţii pentru fiecare cetăţean al României sunt destul de scăzute, sunt cam la jumătatea mediei europene. Deci sunt date pe care trebuie să le corelăm cu bune practici la nivel european, care pun accentul asupra investiţiilor bine gândite în infrastructura medicală, asupra prevenţiei şi asigurării cetăţenilor la medicamente”, a menţionat Luca Niculescu.

Premierul a vorbit și despre efectele pe care problemele sistemului medical le au asupra pacienților și asupra pieței muncii. El a spus că aceste costuri nu trebuie evaluate doar prin prisma sumelor alocate de la buget.

„Adevăratele costuri sunt cele legate de suferinţele pacienţilor, de numărul în creştere al bolnavilor cronici, de vieţile care nu pot fi salvate şi de angajaţii care ies mai devreme din viaţa activă”, a mai spus premierul.

În continuare, Luca Niculescu a adăugat că deciziile privind finanțarea trebuie luate ținând cont atât de echilibrele bugetare, cât și de efectul lor asupra oamenilor.

„Responsabilitatea noastră, a decidenţilor, este de a păstra echilibrele bugetare, dar evident să urmărim cu atenţie impactul pe care deciziile pe care le luăm îl au asupra oamenilor”, a declarat premierul.

Guvernul pregătește pentru jumătatea lunii noiembrie o rectificare bugetară mai amplă

Guvernul ar urma să revină cu o rectificare bugetară mai amplă la jumătatea lunii noiembrie, care să acopere nevoile de finanțare ale tuturor domeniilor, potrivit surselor Digi24. Până atunci, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar trebui să prezinte public situația finanțelor țării și datoriile bugetare lăsate de fostul Guvern Bolojan, potrivit surselor politice citate de Digi24.