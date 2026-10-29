Rectificarea bugetară din sănătate va fi adoptată vineri. O nouă rectificare va viza celelalte ministere. Ce spune Luca Niculescu VIDEO

Premieru Luca Niculescu a anunțat că Executivul va adopta vineri, 30 octombrie, o rectificare bugetară pentru a rezolva situația urgentă din sistemul de sănătate și pentru a debloca finanțările din domeniile prioritare. O a doua rectificare, bazată pe datele bugetare actualizate, urmează să vizeze și celelalte ministere.

Șeful Guvernului a precizat că decizia a fost luată în urma discuțiilor purtate cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu domnul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare, pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare. Funcționarea sistemului de sănătate este o prioritate majoră. Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a mai anunțat că, în perioada imediat următoare, Guvernul va finaliza atât prezentarea situației bugetare a țării, cât și pregătirea unei noi rectificări bugetare, care va avea la bază datele actualizate.

„În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens, apoi, în perioada imediat următoare, vom avea încheiate atât prezentarea situației bugetare a țării, cât și următoarea rectificare bazată pe date”, a precizat premierul Luca Niculescu.

Sistemul medical din România în pragul colapsului

Pe 13 octombrie, ministrul interimar al Sănătății de atunci, Cseke Attila spunea că în lipsa unei rectificări bugetare pozitive în cel mult două-trei săptămâni, funcționarea instituțiilor sanitare va fi grav periclitată.

„În două-trei săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care îl asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Cseke Attila într-o conferință de presă.

Urgența lunii noiembrie: 227 de milioane de lei necesare imediat

Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale în luna noiembrie, ministerul are nevoie urgentă de 227 de milioane de lei. Această sumă este împărțită pe mai multe categorii critice:

102 milioane de lei pentru cheltuielile salariale din cadrul Unităților de Primiri Urgențe (UPU);

44 de milioane de lei destinate cheltuielilor materiale și medicamentelor pentru UPU;

25 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale și medicamentele necesare Serviciului de Ambulanță;

56 de milioane de lei pentru completarea finanțării Programului Național HIV-SIDA.

Alocarea acestor fonduri trebuie realizată cel târziu până la începutul lunii noiembrie, în caz contrar existând riscul ca serviciile publice de urgență și ambulanțele să nu își mai poată îndeplini rolul operațional. Pentru luna decembrie, estimările indică un necesar suplimentar de aproximativ 550-560 de milioane de lei.