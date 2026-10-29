Tragedia feroviară din Toledo. Fostul ministru Fátima Báñez și atleta Julieta Gallego, printre cele zeci de persoane decedate

Coliziunea dintre două trenuri de mare viteză produsă în localitatea Urda din provincia Toledo s-a soldat cu zeci de morți și numeroși răniți. Printre victimele confirmate ale catastrofei feroviare se numără fostul ministru spaniol al Muncii, Fátima Báñez, precum și tânăra atletă de performanță Julieta Gallego.

Bilanțul accidentului din provincia Toledo

Accidentul feroviar produs miercuri în apropiere de Urda, în provincia Toledo, a dus la decesul a cel puțin 68-69 de persoane, potrivit News.ro.

Impactul s-a produs miercuri dimineață, la sud de Madrid, în urma coliziunii dintre un tren AVE operat de Renfe și o garnitură a companiei Iryo. În urma impactului violent, numeroși pasageri au fost aruncați din scaune, iar forțele de intervenție au mobilizat sute de cadre și echipe de asistență psihologică la locul faptei.

Ancheta privind cauzele coliziunii este în desfășurare, dispecerul de trafic fiind audiat de autorități după ce oficialii din cadrul Ministerului Transporturilor au făcut referire la o decizie inexplicabilă la nivelul gestionării traficului. Totodată, evenimentul a provocat tensiuni sociale și proteste la Madrid, în fața sediului Ministerului Transporturilor.

Moartea fostului ministru al Muncii, Fátima Báñez

Printre pasagerii care și-au pierdut viața în garniturile implicate în accidentul din Urda se numără Fátima Báñez, fost ministru al Ocupării Forței de Muncă și Securității Sociale în perioada 2011–2018, conform El Pais.

În vârstă de 58 de ani, fostul demnitar din cadrul Partidului Popular (PP) călătorea la bordul unuia dintre trenurile avariate. Informația privitoare la decesul său a fost confirmată public de reprezentanți ai formațiunii politice și de conducerea organizației patronale CEOE, unde Báñez ocupa funcția de președinte al Fundației CEOE din anul 2020.

Liderii politici și mediul de afaceri au transmis mesaje de sprijin. Reprezentantul PP, Borja Sémper, a redactat un mesaj de condoleanțe: „Te vom simți foarte mult lipsa, dragă Fátima, prietenă. Odihnește-te în pace”. Fátima Báñez a fost prima femeie care a condus Ministerul Muncii din Spania, mandat în cadrul căruia a gestionat reforma pieței muncii din 2012 și modificările din sistemul de pensii.

Decesul atletei Julieta Gallego

Echipele de salvare au confirmat și decesul Julietei Gallego, o sportivă spaniolă în vârstă de 24 de ani, specializată în proba de săritură în lungime. Legitimată la clubul madrilen AD Sprint, Gallego obținuse un record personal de 5,90 metri la Campionatele Spaniei pentru tineret (Sub-23) din anul 2023, unde ocupase poziția a patra.

Federația Spaniolă de Atletism (RFEA) a transmis un mesaj oficial pe rețelele de socializare: „Familia atletismului spaniol se alătură durerii provocate de decesul Julietei Gallego, atletă a clubului AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să transmitem condoleanțele noastre și tot sprijinul nostru familiei sale, celor dragi și colegilor ei de club”. Reprezentanții clubului AD Sprint au anunțat organizarea unui minut de reculegere în memoria sportivei și a tuturor celorlalte persoane care și-au pierdut viața în catastrofa feroviară.