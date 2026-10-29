Credincioșii vor fi avertizați despre grupările care imită Biserica Ortodoxă și cer donații. Cum le recunoști, potrivit Sfântului Sinod

Măsuri pastorale împotriva confuziei create de grupările schismatice

Lucrările s-au desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, iar printre subiectele discutate s-a aflat și evoluția grupărilor eretice și schismatice pretins „ortodoxe”, de care Sinodul a luat act cu preocupare.

Potrivit sursei citate, aceste grupări organizează activități de cult asemănătoare celor ale Bisericii Ortodoxe și își însușesc fără drept titulaturile, veșmintele, slujbele și icoanele acesteia. Rezultatul este confuzia în rândul credincioșilor, cărora li se cer donații pentru construirea de lăcașuri de cult și pentru activități sociale și religioase.

Pentru ca oamenii să fie informați corect asupra acestui pericol, centrele eparhiale vor lua, la nivel local, măsuri pastorale.

Ele vor insista, totodată, asupra „importanța păstrării comuniunii depline cu Biserica Ortodoxă canonică și a respectării rânduielilor canonice statornicite de Sfinții Părinți”, se arată în hotărâre.

Anul 2028, dedicat textelor biblice și celor care le-au tradus și tipărit

În Patriarhia Română, anul 2028 va purta două denumiri, stabilite de Sinod: „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice”. Pentru acest an a fost aprobat și un program-cadru, cu componente teologic-educațională, culturală și mediatică.

Texte liturgice noi, aprobate de Sinod

Au primit aprobarea Sinodului proiectele de texte liturgice pentru: Acatistul și Paraclisul Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei (11 februarie); Slujba Sfinților Martiri Militari (26 octombrie); Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn (21 iulie); Slujba, Acatistul și Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins” (4 septembrie); Acatistul Sfintei Cuvioase Muceniţe Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie); Paraclisul Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj (8 martie).

Reguli unitare pentru comunicarea publică a clericilor

Sinodul a aprobat și proiectul de text al Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română.

Conform aceleiași surse, documentul adună într-un singur loc și organizează sistematic prevederile statutare și hotărârile sinodale despre responsabilitatea și disciplina clericilor atunci când comunică public.

Ortodocșii străini și imigranții din România

Pe agenda ședinței s-a aflat și analiza situației pastorației ortodocșilor străini, precum și a misiunii Bisericii în rândul imigranților din România.

Manualele de Religie, între aprecieri și proiecte viitoare

Sinodul a luat act, cu apreciere, de faptul că ministrul educației și cercetării a aprobat, prin ordin, șapte manuale școlare noi de Religie, cultul ortodox, pentru clasa a IX-a. Totodată, potrivit sursei citate, Sinodul a decis ca centrele eparhiale să îi încurajeze, la nivel local, pe profesorii de Religie să participe la elaborarea viitoarelor proiecte de manuale pentru această disciplină.

Proiectele vor fi evaluate la licitațiile pe care Ministerul Educației și Cercetării le organizează prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, în vederea aprobării lor pentru învățământul preuniversitar.