Ministrul Transporturilor confundă ministerul cu partidul / Postare politică pe pagina ministerului / Ministrul nu răspunde la întrebări / Ce spune directorul de comunicare

„Reparăm prostiile făcute de USR la Ministerul Transporturilor”, își începea ministrul Ștefan Ovidiu Popa postarea.

Acesta a anunțat mai apoi că va anula „ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului”.

„Profesioniștii de la companii – selectați legal, de altfel, prin concursuri transparente – trebuie lăsați să își desfășoare activitatea pentru care sunt remunerați!

Nu este normal ca închiderea de urgență a unor drumuri sau căi ferate – când este viscol, inundație sau alunecare de teren– să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situației (cerință a USR prin ordinul dat!). Companiile nu au nevoie de piedici și birocrație inutilă”, se mai arată în postarea ministrului.

Acesta a lansat și un atac la adresa USR și a lui Radu Miruță, fostul ministru interimar al Transporturilor.

„Iar acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruță, exact asta făcea. Birocrație suplimentară din considerente strict politice! Blocajul, minciuna și dezinformarea reprezintă brandul USR. Începem desuserizarea din transporturi”, a mai scris ministrul.

„Că dă un domn de la PSD în unii din USR nu e informație de interes public”

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane s-au arătat nemulțumite de faptul că pagina de Facebook a ministerului este folosită pentru transmiterea mesajelor politice al ministrului:

„Dacă se poate, rugăm pe cei ce administrează pagina să nu mai folosească tiparnița virtuală de aici să facă campanie electorală mascata celor ce au fondat sărăcia și corupția în statul român! Mai bine vă ocupați să-i verificați, spre exemplu, pe cei care administrează DN2C, că închid ochii la organizările de șantier ce au distrus instant asfaltul.

Dincolo despre lupta politică, mi se pare o comunicare complet penibilă a unei instituții publice. Măi oameni de comunicare din Ministerul Transporturilor, existați? Așa comunică o instituție publică din România către cetățeni? Lăsați cultul personalității la o parte și comunicați informații de interes public. Că dă un domn de la PSD în unii din USR nu e informație de interes public. Vreau să știu când dați drumul la A0, care e stadiul lucrărilor pe alte tronsoane, ce altceva aveți in lucru…serios..d-astea de țin de minister. Doamne ferește, cât de penibil…

Rugăm administratorul paginii ministerului să nu mai posteze toate tâmpeniile și să folosească pagina pentru scopul de a informa cetățenii cinstiți”, sunt comentarii la postarea distribuită de Ministerul Transporturilor.

„Este un proiect de act normativ care are legătură cu activitatea Ministerului Transporturilor”

Am încercat să obținem un punct de vedere de la ministrul Ștefan Ovidiu Popa, însă acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor redacției.

A răspuns, însă, Laurențiu Voicu, director de comunicare al Ministerului Transporturilor.

Acesta a precizat că postarea „are legătură cu un proiect de act normativ inițiat de Ministerul Transporturilor, probabil de aceea (n.r. a fost distribuită)”, a spus Laurențiu Voicu.

În momentul în care Cotidianul i-a transmis că postarea are un mesaj politic și inclusiv oamenii din comentarii au semnalat acest lucru, Laurențiu Voicu a spus că „eu nu vă contrazic, dar vă spun că are legătură cu Ministerul Transporturilor”.

„Este un proiect de act normativ care are legătură cu activitatea Ministerului Transporturilor. Dacă era un mesaj politic la care faceți dumneavoastră referire, strict politic, îl înțelegeam, dar are legătură cu activitatea Ministerului Transporturilor. Este vorba de un proiect de act normativ”, a completat acesta.

Laurențiu Voicu a mai adăugat că ministrul nu a cerut să îi fie distribuită postarea pe pagina ministerului.

„N-a cerut nimeni! Să știți că nu cere nimeni. Sunt atribuții ale noastre de serviciu. Atâta timp cât are legătură cu activitatea ministerului. Dacă era un mesaj politic, strict politic, în care se lua de o altă persoană politică…eu nu fac politică. Dacă se lua de persoana dumneavoastră sau de persoana mea, care eram oameni politici, ziceam.

Dar, atâta timp cât are legătură cu activitatea ministerului, de aceea se regăsește acolo. Dacă n-avea nicio legătură cu activitatea ministerului și se lua de dumneavoastră, membru PNL, PSD, USR, ce vreți dumneavoastră, sau de mine, membru UDMR, PSD, USR, înțelegeam”, a mai spus Laurențiu Voicu.

Cotidianul i-a semnalat acestuia că Ștefan Ovidiu Popa „s-a luat” în postare de Radu Miruță.

„Eu v-am răspuns. Consider că v-am răspuns destul de decent și dumneavoastră ați înțeles la fel de bine ca și mine”, a fost răspunsul lui Laurențiu Voicu.

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