A tras cu pistolul airsoft după porumbeii din curtea firmei. Poliția Capitalei anchetează un administrator din Sectorul 1

Poliția Capitalei a inițiat o serie de verificări în Sectorul 1, în urma unei sesizări referitoare la utilizarea unei arme neletale. Ofițerii Secției 4 Poliție au preluat cazul după ce o femeie a raportat un administrator de firmă care a tras cu un pistol cu bile.

Conform datelor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), bărbatul deține o societate comercială cu sediul social la parterul unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc chiar în curtea acestui imobil, la sediul firmei. Scopul declarat al bărbatului a fost îndepărtarea porumbeilor care se adunau în acel perimetru.

Focuri de armă pentru îndepărtarea păsărilor

Din primele investigații ale polițiștilor a rezultat că bărbatul a recurs la această metodă pentru a alunga păsările. Femeia care a depus plângerea la secția de poliție a relatat că l-a observat pe administrator în mai multe rânduri cu arma în mână. Incidentele s-au derulat pe perioada verii, dar și pe parcursul lunii septembrie a anului curent.

Reprezentanții DGPMB au emis un comunicat de presă pentru a clarifica situația apărută în spațiul public.

„Polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat care este administrator al unei societăți cu sediul social la parterul unui imobil, din Sectorul 1 al Capitalei, ar folosi un pistol cu bile, pentru a speria porumbeii. Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii”, a transmis Serviciul de Informare și Relații Publice din cadrul DGPMB.

Regimul armelor neletale și sancțiunile legale

În prezent, polițiștii Secției 4 derulează verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestui caz. După finalizarea anchetei, autoritățile vor dispune măsurile legale necesare, în conformitate cu normele referitoare la utilizarea armelor de tip airsoft.

Deși armele de tip airsoft sunt considerate neletale și nu necesită permis de port-armă pentru achiziție, legea interzice utilizarea lor în spații publice neamenajate. Legislația actuală cu privire la regimul armelor și munițiilor stipulează că armele neletale destinate agrementului sau tirului sportiv pot fi utilizate doar în spații special amenajate.

Folosirea acestora în curți, în zone rezidențiale sau pentru a trage asupra păsărilor constituie o contravenție. Agenții de poliție vor audia martorii și vor verifica documentele de proveniență ale armei cu bile. Dacă administratorul va fi găsit vinovat de încălcarea normelor de conviețuire socială și a regimului armelor, el riscă amendă și confiscarea pistolului.