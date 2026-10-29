Pilotul rănit în urma incidentului din zborul Flydubai, decorat de Emiratele Arabe Unite. Curajul său a fost lăudat la nivel mondial

Căpitanul Smit Machchhar, pilot al companiei aeriene flydubai, a primit o distincție importantă din partea Emiratelor Arabe Unite, după ce a fost grav rănit într-un incident produs în cabina de pilotaj a unui avion, pe 30 septembrie. Deși se afla într-o stare gravă, pilotul indian a reușit să deschidă ușa cabinei, permițând echipajului și pasagerilor să intervină și să oprească atacatorul.

Gestul său a atras reacții din partea liderilor din Emiratele Arabe Unite, India, Israel și Statele Unite. Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a acordat Ordinul Zayed II, clasa I, membrilor echipajului implicați în incident, în semn de recunoaștere a curajului și profesionalismului de care au dat dovadă pentru protejarea pasagerilor, notează gulfnews.com.

Distincțiile au fost înmânate de șeicul Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prințul moștenitor al Dubaiului, viceprim-ministru și ministru al Apărării. La ceremonia din 27 octombrie, președintele Emiratelor a primit echipajul și a apreciat modul în care membrii acestuia au gestionat situația de urgență.

Cum a reușit pilotul să salveze situația

Incidentul s-a petrecut la bordul zborului FZ1073, care circula pe ruta Dubai-Tel Aviv. Potrivit relatărilor publicate de presa internațională, copilotul l-ar fi atacat pe Machchhar în cabina de pilotaj, provocându-i răni grave. În ciuda stării sale, căpitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei. Acest lucru le-a permis pasagerilor și membrilor echipajului să intervină și să îl imobilizeze pe agresor. În timpul incidentului, aeronava a fost deviată către Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.

Mai mulți pasageri au contribuit la gestionarea situației. Printre cei care au intervenit s-au numărat și șase cetățeni israelieni, care au fost ulterior recompensați de președintele Israelului, Isaac Herzog, cu distincția prezidențială pentru eroism civil. Unul dintre pasageri, medicul Shota Musayev, a povestit că a mers către cabina de pilotaj după ce a auzit țipete. Acesta a declarat că l-a găsit pe căpitan grav rănit și că a intervenit pentru a-i opri sângerarea și a-i stabiliza tensiunea arterială.

Reacții din India și Israel

Premierul indian Narendra Modi l-a numit pe Machchhar un erou și a apreciat curajul de care a dat dovadă în ciuda rănilor suferite. Oficialul a transmis că acțiunile pilotului au contribuit la salvarea unor vieți și la evitarea unei tragedii de proporții.

Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a lăudat intervenția căpitanului. Acesta a afirmat că pilotul a reușit să reziste atacului și să deschidă ușa cabinei, contribuind la prevenirea unui dezastru aviatic.

Netanyahu l-a invitat pe Machchhar în Israel în calitate de oaspete de onoare și i-a urat însănătoșire grabnică. Totodată, autoritățile israeliene au anunțat că intenționează să îi acorde o distincție pentru curaj civil după recuperare.

Recunoașterea internațională a venit și din partea Statelor Unite. Președintele Donald Trump a lăudat decizia pilotului de a deschide ușa cabinei, în ciuda rănilor grave, și a apreciat intervenția pasagerilor. Camera Reprezentanților a SUA a adoptat, de asemenea, o rezoluție prin care sunt recunoscute acțiunile căpitanului, ale echipajului și ale pasagerilor care au intervenit în timpul incidentului.

Zborul către Israel care s-a transformat într-un coșmar

Pe 30 septembrie, Machchhar se afla la comanda cursei Flydubai FZ1073, care decolase de la Dubai cu destinația Tel Aviv. La bord se aflau aproximativ 174 de persoane.

După aproximativ două ore și jumătate de zbor, avionul a început să piardă rapid altitudine deasupra Arabiei Saudite. Datele de monitorizare a zborului au indicat o coborâre de peste 5.000 de metri într-un interval foarte scurt. Aeronava a transmis mai întâi codul de urgență 7700, iar ulterior a folosit codul 7500, asociat unei situații de deturnare sau unei intervenții ilegale la bord.